21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına verilen ödüller için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü Merve Dizdar, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü Şerif Erol aldı.

İstanbul'da ilk kez sahnelenen 155 oyun arasından aday gösterilen 10 farklı oyun ödül kazandı. "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülünü Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndan "Gülünç Karanlık" alırken "Yılın En Başarılı Yönetmen" ödülü "Godot'yu Beklerken" oyunuyla Şahika Tekand'a gitti.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen ödül törenlerinin 20'sinde sunuculuk yapan Korhan Abay bu görevi Ayça Varlıer'e devretti. Abay, sahneden inmeden önce yaptığı konuşmasında "Bizim ülkemizde çok anlaşılmasa da bırakmasını bilmek çok önemli" dedi. Abay'ın bu konuşması alkışlandı. Abay, sahneyi Varlıer'e bırakırken "Şimdi 'İzmir'in dağlarında çiçekler açan' bir marşı söyleyebilirdim, söylemek isterdim ama organizasyonu yapanları zor durumda bırakmak istemiyorum" dedi. Abay sözlerinin ardından başlayan yoğun alkış içinde sahneyi terk etti.

Haldun Dormen'in başlattığı Afife Jale tiyarto ödüllerinde geçen sezon hayatını kaybeden tiyatroya emek vermiş insanlar da unutulmadı. Sırasıyla her birinin ismi sayıdı: Münir Akça, Halit Akçatepe, Ayberk Atilla, Heyecan Başaran, Engin Cezzar, Mete Yılmazer, Mehmet Ege, Gönül Ülkü Özcan, Seyhan Güngör, Çetin İpekkaya, Bülent Kayabaş, İsrail Köse, Atilla Manizade, Yiğit Okur, Erdal Tosun, Vedat Türkali.

15 dalda ödül

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne geçen yıl eklenen “Haldun Dormen Özel Ödülü”yle birlikte toplam 15 dalda ödül verildi. Yılın en başarılı komedi ya da müzikal dalındaki oyuna verilen “Haldun Dormen Özel Ödülü”nün sahibi "Hedwing ve Angry Inch" oldu. Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına dağıtılan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Murat Mahmutyazıcıoğlu layık görülürken, tiyatronun gelişimine destek veren iş ve sanat dünyasından önemli isimlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi de Ayla Algan oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü de Işıl Kasapoğlu'na verildi.

Cem Yılmazer'in iki farklı oyundan "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ve "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödüllerini alması dikkat çekti.

"Aynı şeyi sanki Diyarbakır'dan birileri de bizi söylüyordu"

Kıran Resimleri oyunuyla "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülünü alan Ayşe Tütüncü, "Bu büyük bir onur. Afife Hanım'ın aydınlattığı bir sahnede jüriye teşekkür ederim, yaptığım işi ödülüe değer buldukları için. Bazı işleri yapmak daha bir boynunuzun borcudur. Kıran Resimleri, Kahramanmaraş katliamını anlatıyordu. Zaman zaman hakkaten gözyaşlarına boğulduk. Diyarbakır'da Sur yerle bir edileli çok zaman olmamıştı. Sanki 79'da Kahramanmaraş katliamında Aleviler 'Neden duymuyorsunuz sesimizi / Duymayışınız nedendir bizi / farz et başkayım senden ne olur' derken aynı şeyi sanki Diyarbakır'dan birileri de bizi söylüyordu" diye konuştu. Tütüncü'nün konuşması alkışlarla karşılandı.

KHK'yla ihraç edilen akademisyenlere adandı

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü alan Murat Mahmutyazıcıoğlu da konuşmasında KHK'lar ile ihraç edilen akademisyenlere değindi. Mahmutyazıcoğlu, "Kanun hükmünde kararname ile haksız yere görevden uzaklaştırlan, hiçbir zaman öğrencileri olmadığım ama onurlu duruşlarına hayatım boyunca saygı duyacağım (Ankara Üniversitesi) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki meslektaşlarıma adamak istiyorum" dedi.

İşte 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin sahipleri

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Merve Dizdar (Yutmak)

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Şerif Erol (Vanya, Sonya Maşa ve Spike)

"Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülü: Gülünç Karanlık (Bakırköy Belediye Tiyatroları)

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü: Şahika Tekand (Godot'yu Beklerken)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Ayşe Günyüz (Hedwid ve Angry Inch)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Erol Ozan Ayhan (Gülünç Karanlık)

"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?)

"Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Ayşe Tütüncü (Kıran Resimler)

"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Makbule Mercan (Joko'nun Doğum Günü)

"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Gülünç Karanlık)

"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Cem Yiğit Üüzmcüoğlu (Troas)

Hangi oyunlar ve tiyatrocular ödüle aday olmuştu?

Yılın En Başarılı Yönetmeni adayları: Şahika Tekand (Godot'yu Beklerken), Nurkan Erpulat (Gülünç Karanlık), Murat Daltaban (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Çağ Çalışkur (Yen), Mehmet Birkiye (Akciğer)

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları: Merve Dizdar (Yutmak), Nergis Öztürk (Akciğer), Elif Ürse (Gülünç Karanlık), Gizem Güçlü (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Pınar Akkuzu (Şatonun Altında),

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları: Bora Akkaş (Yen), Şerif Erol (Vanya, Sonya, Maşa ve Spike), Mert Turak (Karıncalar Bir Savaş Vardı), Cem Bender (Godot'yu Beklerken), Alican Yücesoy (Gülünç Karanlık)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları: Cenk Dost Verdi (Joko 'nün Doğum Günü), Yiğit Özşener (Godot'yu Beklerken), Köksal Engür (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Erol Ozan Ayhan (Gülünç Karanlık), Onur Berk Arslanoğlu (Godot'yu Beklerken)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları: Ayşe Günyüz (Hedwig ve Angry Rich), Esra Ruşan (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Neslihan Yeldan (Yen), Yelda Baskın (Gülünç Karanlık), Elif Ürse (Köpeklerin İsyan Günü)

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı adayları: Cem Yılmazer (Gülünç Karanlık), Murat Daltaban (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Meryem Bayram (Ev'vel Zaman), Eylül Gürcan (Karıncalar Bir Savaş Vardı), Esat Tekand (Godot'yu Beklerken)

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı adayları: Tomris Kuzu (Gülünç Karanlık), Makbule Mercan (Joko'nun Doğum Günü), Aslı Filinta (Tüy Kalemler), Gülden Arsal ve Pınar Akkuzu (Şato'nun Altında), Gamze Kuş (Macbeth)

Yılın En Başarılı Sahne Müziği adayları: Ayşe Tütüncü (Krem Resimler), Oğuz Kaplanı (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Tolga Çebi (Karıncalar Bir Savaş vardı), Çağrı Beklen (Corilanis), Çağrı Beklen (Kundakçı)

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı adayları: Cem Yılmazer (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Mustafa Bal (Tüy Kalemler), Şahika Tekand (Godot'yu Beklerken), Mahmut Özdemir (Karıncalar Bir Savaş Vardı), Cem Yılmazer (Gülünç Karanlık)

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Adaylar: Berker Güven (Yen), Cem Yiğit Üzümcüoğlu (Troas), İdil Sivri Tepe (Yen), Efe Tuncer (İstila), Tuğçe Yolcu (Yuva)

Yılın En Başarılı Prodüksiyonu adayları: Studio Oyuncuları (Godot'yu Beklerken), Bakırköy Belediye Tiyaroları (Gülünç Karanlık), Dot (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?), Craft (Yen), Fiziksel Tiyatro Araştırmaları (Şatonun Atında)

Fotoğraflar: Gazete Müstehak