21 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

-Bayern Münih - Beşiktaş maçının Alman basınında yankıları-

Kicker: \"Bayern Münih açık farkla çeyrek finale\"

Sport Bild: \"Duble duble goller. Bayern Münih Beşiktaş\'ı ezdi\"

Abendzeitung: \"Çak bir beşlik..\"

Süddeutsche Zeitung: \"Müller vuruyor, Robben somurtuyor\"

BEŞİKTAŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde dün akşam deplasmanda Bayern Münih\'e 5 - 0 mağlup olan Siyah-beyazlılar, ara vermeden Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu\'nun resmi açılışı Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve il mülki amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

GALATASARAY

11:00 Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BURSASPOR

11:00 Teknik direktör Paul Le Guen basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek

15:00 \"Sporla Kal Güvende Kal\" Projesi\'nin ikincisi düzenlenecek. Milli sporcular Şahika Ercümen ve Rıza Kayaalp de programa katılacak.

GÜREŞ

11:00 Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ülkemizin sınır güvenliği için başlatmış olduğu \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile Mehmetçik\'lerimize destek olmak ve şehitlerimizi anmak için Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Merkezi\'nde etkinlik düzenlenecek

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI

11:50 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda mücadele eden kayaklı koşu sporcuları Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek takım sürat yarı finalinde finale kalma mücadelesi verecek

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)

22:45 Sevilla - Manchester United

22:45 Shakhtar Donetsk - Roma (Cengiz Ünder)

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)

20:00 CSKA Moskova - Crvena Zvezda

SPOR TOTO 1. LİG

16:00 Denizlispor - Ümraniyespor

16:00 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep

19:00 Tetiş Yapı Elazığspor - Akın Çorap Giresunspor

19:00 İstanbulspor - Grandmedical Manisaspor

KADINLAR BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI (Çeyrek Final)

15:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor

18:00 Botaş - Çukurova Basketbol

VOLEYBOL

-Challenge Cup-

22:30 Hermes Oostende - Bursa B.Şehir Bld.