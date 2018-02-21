21 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

-Bayern Münih - Beşiktaş maçının Alman basınında yankıları-
Kicker: \"Bayern Münih açık farkla çeyrek finale\"
Sport Bild: \"Duble duble goller. Bayern Münih Beşiktaş\'ı ezdi\"
Abendzeitung: \"Çak bir beşlik..\"
Süddeutsche Zeitung: \"Müller vuruyor, Robben somurtuyor\"
BEŞİKTAŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde dün akşam deplasmanda Bayern Münih\'e 5 - 0 mağlup olan Siyah-beyazlılar, ara vermeden Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu\'nun resmi açılışı Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve il mülki amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BURSASPOR
11:00 Teknik direktör Paul Le Guen basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek
15:00 \"Sporla Kal Güvende Kal\" Projesi\'nin ikincisi düzenlenecek. Milli sporcular Şahika Ercümen ve Rıza Kayaalp de programa katılacak.
GÜREŞ
11:00 Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ülkemizin sınır güvenliği için başlatmış olduğu \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile Mehmetçik\'lerimize destek olmak ve şehitlerimizi anmak için Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Merkezi\'nde etkinlik düzenlenecek
KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI
11:50 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda mücadele eden kayaklı koşu sporcuları Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek takım sürat yarı finalinde finale kalma mücadelesi verecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
22:45 Sevilla - Manchester United
22:45 Shakhtar Donetsk - Roma (Cengiz Ünder)
UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)
20:00 CSKA Moskova - Crvena Zvezda
SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Denizlispor - Ümraniyespor
16:00 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep
19:00 Tetiş Yapı Elazığspor - Akın Çorap Giresunspor
19:00 İstanbulspor - Grandmedical Manisaspor
KADINLAR BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI (Çeyrek Final)
15:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor
18:00 Botaş - Çukurova Basketbol
VOLEYBOL
-Challenge Cup-
22:30 Hermes Oostende - Bursa B.Şehir Bld.