21 saat sonra sosyal medyaya erişim başladı!

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan patlama sonrası BTK'nın erişimi engellediği sosyal medyaya erişim başladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan kanlı saldırıyla ilgili yayın yasağının getirilmesinin hemen ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Facebook, Twitter ve YouTube’u kapatma kararı aldı.



Sosyal medya kullanıcılar saatlerdir facebook ve twitter gibi plartformlara erişim sağlayamazken DNS değişikliği yapan ve ya VPN kullanan kullanıcılar ise yapılan yasaklamaya isyan etti.

Dün 23:00 sularından beri erişim yasağı bulunan sosyal medyaya şu anda cep telefonundan erişim sağlanmaya başlandı.



Sosyal medya kullanıcıları twitter üzerinden attıkları tweetlerle Facebook ve Twitter’ın geldiğini duyurdu.