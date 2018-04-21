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Spor

21 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

21 Nisan 2018 12:21

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor
13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor  
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor  
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG 
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor  
15.00 Boluspor - İstanbulspor  
15.00 Gaziantepspor - Eskişehirspor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.15 Celta Vigo - Valencia (Emre Mor)
16.30 Hamburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
21.45 Milan - Benevento (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Eskişehir Basket - Yeşilgiresun Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Anadolu Efes - İstanbul BBSK
20.15 Pınar Karşıyaka - Muratbey Uşak

KANO
Akarsu Kano Slalom Yusufeli Bahar Kupası sona erecek.

TENİS
18.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup\'ın kura çekimi yapılacak.

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