'21 imzayla adayımız Tarhan' diyen CHP'li Güler'e partisinden yanıt: 21 Blackjack'tir, riskli oyundur

CHP ve MHP’nin çatı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı CHP’de çatlağa yol açtı. Adaylık dilekçesine imza atmayan CHP’li 21 milletvekilinin, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ı aday göstermeye hazırlandıkları öne sürüldü. Doğan Haber Ajansı’ndan Elif Demirci’nin haberine göre, İzmir’den imza vermeyen tek vekil Birgül Ayman Güler, 21 vekilin yarın toplanarak aday açıklaması yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "21 Blackjack oyunudur aynı zamanda, ama çok riskli bir oyundur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerinden Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçe vermelerini istedi. CHP’den 109 vekil imza verdi. AKP’den isitfa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal ve Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım’ın imzalarının da CHP dosyasında bulunması dikkat çekerken, imza atmayan 21 vekil arasında yer alan İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Emine Ülker Tarhan’ın aday gösterilmesi için yarın 21 milletvekili ile toplantı yapacaklarını söyledi.

Güler, Tarhan’ı aday çıkarmaya hazırlandıklarını belirterek, şöşyle dedi:

"Ekmel Bey’e imza vermeyeceğimi ilan etmiştim. Ekmel Bey’in doğru aday olmadığını Parti Meclisi’nde de dile getirmiştim. Hem yöntemi, hem gösterilen adayın temsil ettiği değerler bakımından uygun olmadığını anlatmıştım. Ekmel Bey ilan edildiğinden beri biz parlamentoda 20 milletvekili doğru bir aday gösterilmesi üzerine çeşitli çalışmalar yürütmüştük. İmza vermeyen 21 milletvekili yarın toplanacağız ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Aday çıkabilmek için 20 imza toplanması gerekiyor. Emine Hanım, cumhuriyetçi bir Türk yargıcı ve bir kadın. Daha pek çok önemli değerlere sahip."

Twitter’dan cemaat çıkışı

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, dilekçenin tesliminin ardından Twitter’da İhsanoğlu ve adaylığını eleştirdi. CHP’nin Gülen cemaatiyle koalisyon yaptığını iddia eden Güler, bir takipçisine verdiği cevapta dilekçeye imza atan iki bağımsız vekilin de cemaat üyesi olduğunu öne sürerek, "İmza listesinde AKP istifacısı cemaat milletvekili ’yok’ mu diyorsunuz!" diye yazdı.

‘21 Blackjack oyunudur ama çok risklidir’

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun CHP'li Engin Altay tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık dilekçesinin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e verilmesinin da ilginç diyaloglar yaşandı.

Bir gazetecinin "111 milletvekiliyle imza verdiğinize göre, CHP'li milletvekillerinin ikinci bir aday için imza verme şansı kalkmadı diyebilir miyiz?" sorusunu Altay, "Diyebiliriz" diye yanıtladı.

Bağımız Burdur Milletvekili Hami Yıldırım ve Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, CHP Grubuna gelerek, adaylık önergesine imza attıklarını belirten Altay, 109 CHP milletvekili ve 2 bağımsız milletvekilinin imzasının bulunduğunu bildirdi.

Gazetecilerin, CHP'nin 21 milletvekilinin imzasının bulunmadığı ve yeni bir adaylık dilekçesinin gündeme gelebileceğini söylemeleri üzerine Altay, "21 Blackjack oyunudur aynı zamanda, ama çok riskli bir oyundur" karşılığını verdi.