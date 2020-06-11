21 eyalette tırmanış sürüyor: ABD'de yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

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Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyonu aştı.

New York Times'ın veritabanına göre ülke George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolara odaklanmışken, vaka sayısı 21 eyalette artış göstermeye devam ediyor.

Salgının ülkedeki merkezi New York'taki vaka sayılarında ciddi düşüş gözlemlense de Arizona'da vaka sayılarında görülen ani artış endişe yarattı. Arizona'nın büyük hastane sistemlerinden Banner Health, Covid-19 vakalarında haftalardır düzenli bir artış gözlemlediklerini ifade ederken, 15 Mayıs'tan bu yana solunum cihazına bağlananların sayısının dört katına çıktığını bildirdi. Arizona'da alınan önlemler Mayıs ayı başında gevşetilmişti.

Güney eyaletlerinin bazılarında uzun süre sonra iyileşme görülmeye başlandı. Alabama'da aktif vaka sayısı düşmeye başlarken Mississippi'de grafik platolaştı. Ancak Arkansas, Kuzey Carolina ve Florida'nın vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

ABD'de şu ana kadar 2 milyon 66 bin 508 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 115 bin 137 kişi hayatını kaybetti.