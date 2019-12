21. Efes Pilsen Blues Festivali Türkiye turunda

T24- Efes Pilsen Blues Festivali’ne de İstanbul konserlerine sayılı günler kaldı fakat; ülke genelinde şimdiye kadar bir çok konserde sanatçılar müzikseverler ile buluştu.





Her yıl Blues müziğinin en başarılı müzisyenleri ile Türkiye’nin dört bir köşesini dolaşan festival, bu sene 1 Ekim- 6 Kasım 2010 tarihleri arasında yirmibirinci kez gerçekleşiyor.



Gittiği her yerde yoğun bir ilgiyle karşılaşan Türkiye’nin en uzun soluklu müzik festivali Efes Pilsen Blues’un bu seneki konukları; kendine özgü tarzıyla Kenny Neal, New Orleans’e özgü Blues’u tekrar yorumlayan Mitch Woods & His Rocket 88s ve Blues müziğinin en dinamik isimlerinden Samuel James.

Efes Pilsen Blues Festivali bu yıl sırasıyla 20 farklı şehri geziyor. Festivalin rotasında Denizli, Antalya, Konya, Kayseri, Mersin, Adana, Antakya, KKTC, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ankara, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Bursa ve son durak İstanbul yer alıyor.



Sanatçılar hakkında kısa bilgiler şöyle:





Kenny Neal



Bir blues sanatçısı olmak New Orleans doğumlu Kenny Neal’in kaderinde varmış demek kesinlikle yanlış olmaz.





Usta solist ve mızıkacı Raful Neal’in oğlu olan Kenny Neal’in hayatı Lazy Lester, Buddy Guy ve Slim Harpo gibi Blues müziğin efsaneleri arasında geçmiş. İlk mızıkasını Slim Harpo’dan alan müzisyen, 13 yaşında babasının grubunda başladığı müzik kariyerine Buddy Guy’ın basçısı olarak devam etmiş.





Hayatı boyunca B.B. King, Bonnie Raitt, Muddy Waters, Aaron Neville ve John Lee Hooker gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmış olan sanatçı, çıkardığı albümlerle modern Blues çevresinin en parlak isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.





Birçok enstrümanda ustalaşmış olan Neal, müzisyen kimliğinin yanında ödüllü bir tiyatro oyuncusu olarak da kariyerine devam ediyor. Doğup büyüdüğü yer olan Louisiana müzik kültürüne modern bir bakış getirip, Baton Rouge Blues’uyla sentezlediği, kendine özgü kaygısız müziğiyle Kenny Neal, festivalin en merak edilen performanslarından birine imza atacak.

Mitch Woods



Efes Pilsen Blues Festivali’nin bu seneki en eğlenceli performanslarından birini sergileyecek olan “Mitch Woods & His Rocket 88s”, sahne performanslarında dansa ve harekete oldukça önem veren bir Blues grubu.





1951 yılında Brooklyn’de doğan Woods, 11 yaşında piyano çalmaya başladı. Asıl eğitimi klasik müzik ve caz ağırlıklı olan sanatçı, gençlik döneminde bu alanda farklı gruplar kurarak sahne ve müzikle olan ilişkisini pekiştirdi. Bunu izleyen yıllarda San Francisco’ya yerleşip, müzik hayatına orada devam eden Brooklyn’li müzisyen, bu şehirdeki müzikal akımlardan da etkilenerek yepyeni bir grup kurma kararı alıdı ve yoluna Mitch Woods & His Rocket 88s olarak devam etmeye başladı.





1984 yılında yayınlanan ilk albümleri “Steady Date”’in birçok otoriteden olumlu eleştiriler almasıyla beraber grup hızlı bir yükselişe geçti ve turne programını hızlandı. O dönemden bugüne kadar turne ve albüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mitch Woods ve takım arkadaşları, genelde ilhamlarını 1940 ve 1950’li yılların Blues müziğinden alıyor. Mitch Woods’un New Orleans’e özgü Blues tarzına eğlenceli şarkı sözlerini de ekleyerek sergileyeceği sahne performansı Efes Pilsen Blues Festivali’nin en öne çıkan konserlerinden biri olacak.

Samuel James



Bill Withers ve Tom Waits’in müzikal kişiliğine James Brown’un o bitmek tükenmez bilmeyen enerjisini ekleyin. Bunun üzerine P.T. Barnum’un karizmasını da ekleyin. İşte karşınızda Samuel James!





Küçüklüğünde ünlü Blues üstatları Sonny Terry ve Skip James’in plaklarını dinleyerek ilham alan James, savaş öncesi Blues müziğine daha güncel ve farklı bir yorumlamayla hayat veren sıra dışı bir müzisyen.





Blues çevrelerinde eşsiz bir ozan olarak tanımlanan ve parçalarında her daim farklı hikâyeler anlatan Kanadalı sanatçı, tek kişilik sahne şovu kavramını seyircinin gözünde yücelterek, solo performansını tüm sahneye yayan eğlenceli bir gösteriye çeviriyor. Rolling Stone dergisi tarafından övgü dolu kritikler alan Samuel James, sahneye gitar, piyano, banjo ve mızıka eşliğinde çıkarak konserlerinde tüm multienstrümantalist yeteneklerini sergiliyor.





Amerika’da başarıyla devam eden turnelerin yanı sıra tüm Avrupa’da da konser programlarında hız kesmeyen Blues müziğinin en dinamik isimlerinden Samuel James, Toronto merkezli plak şirketi Northern Blues’un da öne çıkan sanatçılarından biri.



Festivalin 25 Ekim'den itibaren programı ise şöyle:



25 Ekim - EDİRNE





26 Ekim - ÇANAKKALE





27 Ekim - BALIKESİR





29 Ekim - İZMİR





30 Ekim - İZMİR





2 Kasım - ESKİŞEHİR





3 Kasım - BURSA





05 Kasım - İSTANBUL





06 Kasım - İSTANBUL