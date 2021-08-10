21 bin kişilik öğrenci kontenjanının 10 binini yabancı öğrencilere ayıran Dokuz Eylül Üniversitesi: Tercih değil, zorunluluk

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yeni eğitim dönemi için açtığı 21 bin 260 kişilik öğrenci kontenjanının 10 bin 115’ini yabancı öğrencilere ayırdı. Tepkiler üzerine DEÜ, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde pilot seçilen üniversitemiz, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalardan doğrudan sorumludur. Dolayısıyla burada, tercihimiz değil ulusal yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır" denildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı için yabancı öğrenci kabulü kontenjanını 10 bin 115 olarak açıklamıştı. Toplamda 21 bin 260 öğrencinin kabul edileceği üniversiteye yabancı uyrukluların bölümlerine göre 2 bin 800 TL ile 54 bin TL arasında ücretlerle kayıt edileceği belirtilmişti.

CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır'ın tepki gösterip Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermesinin ardından üniversiteden açıklama geldi.

"Yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz var"

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı-2021’in tercih döneminde; üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjan, birkaç husus dikkate alınarak belirlenmiştir. Öncelikle, bağlı olduğumuz Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde pilot seçilen üniversitemiz, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalardan doğrudan sorumludur. Dolayısıyla burada, tercihimiz değil ulusal yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Açılan kontenjan YÖK’ten onay alındıktan sonra kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca üniversitemiz, mensup ve mezunları ile büyük bir ailedir. Bizler de ihtiyaç duydukları alanlarda onlara her türlü imkanı sunar; özellikle öğrencilerimiz konusunda hiçbir kısıtlamada bulunmayız. Kurumumuz güçlüdür, muktedirdir. "Gelir öğrenciler için kullanılacak"

Yabancı uyruklu öğrencilerden veya sosyal tesislerden elde edilecek gelirin tamamı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesi, ‘i’ bendinde açıklandığı üzere öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri gibi alanlarda kullanılır. Sayıştay denetimine tabi bu konuda, ilgili mevzuat sarihtir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci adaylarımıza bu yıl tahsis edilen kontenjan ise geçen yıla göre artırılmıştır. Bunun yabancı uyruklu öğrenciye ayrılan kontenjanla yakından uzaktan alakası bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci alım sürecindeki sınav da akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle düzenlenmektedir.

Üniversitemize, başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırmaktadır. Geçen akademik yıl üniversitemizde 2200 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrılmış; sadece 700 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırmıştır.”