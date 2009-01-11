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Sosyal Güvenlik

21 bin 193 geçici personel alınacak

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşme süresi 2009 yılı olarak belirlenen 21 bin 193 geçici personel istihdam edilecek.

11 Ocak 2009 02:00

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşme süresi 2009 yılı olarak belirlenen 21 bin 193 geçici personel istihdam edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, taşra teşkilatları için Adalet Bakanlığı 2 bin 640, İçişleri Bakanlığı 3 bin 500, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 bin 338, Sağlık Bakanlığı bin 750, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 650, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200, Kültür ve Turizm Bakanlığı 300, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 800, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 10’ar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 500, Orman Genel Müdürlüğü 300, merkez için Yargıtay Başkanlığı 115, Danıştay Başkanlığı 50, Devlet Personel Başkanlığı 30 geçici personel istihdam edecek.

(AA)

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