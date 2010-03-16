21 ay sonra 'pardon'a tazminat

T24 - İzmir'de 21 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Zehni Doğan, beraat kararının ardından tazminat talebiyle hem mahkemeye, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.



Türk yargısı Doğan'a 4 bin 230 lira, AİHM ise 3 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'da müteahhitlik yapan Zehni Doğan hakkında, bir bankanın İzmir Karabağlar'daki şubesinde yapılan dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla dava açıldı.



Banka şubesinden başkası adına gönderilen bin 400 doları, havale sahibi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanıyla çektiği iddia edilen Doğan, 12 Eylül 2001 tarihinde adli sicil kaydı almak için gittiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı.



Doğan'ın Türkiye'nin pek çok yerinde dolandırıcılık olayının faili olarak arandığı da ortaya çıktı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Doğan, suçun işlendiği tarihte İzmir'de bulunmadığını belirterek, "İçinde nüfus cüzdanım ve vesikalık fotoğraflarımın olduğu çantayı kaybetmiştim. Bana benzeyen birisi fotoğrafımı kullanarak çeşitli yerlerde dolandırıcılık olaylarına karışmış. Benim bu olaylarla yakından uzaktan ilgim yok" diyerek kendisini savundu.



Dolandırıcılık olaylarının gerçek faili olarak Akif Özdemir'in yakalanmasının ardından Zehni Doğan, yakalanışından 21 ay sonra, 7 Haziran 2003 tarihinde serbest bırakıldı. Zehni Doğan, 8 Kasım 2004 tarihinde de beraat etti.





Tazminat talebi



İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlardan Özlem Engin, haksız şekilde 1 yıl 8 ay 25 gün tutuklu kalan müvekkili adına, müvekkilinin ikametgah adresini göz önünde bulundurarak, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 40 bin liralık bölümü manevi, 100 bin liralık bölümü maddi olmak üzere 140 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.



Engin, dava dilekçesinde, "Mahkemece soruşturma yavaş yapıldı. Deliller makul sürede toplanmadı. Eğer zamanında mahkeme, müvekkilimizin imza örnekleriyle banka dekontlarını bilirkişiye göndermiş olsaydı, müvekkilimizin suçsuzluğu kısa sürede ortaya çıkacaktı. Müvekkilimiz aylar boyunca derdini anlatamamanın, işlemediği suçun cezasını çekti" dedi.



Davanın görüldüğü Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğan'a bin lira manevi, 3 bin 230 lira da manevi olmak üzere 4 bin 230 lira tazminat ödenmesine karar verdi.





AİHM'e de başvurdu



Kararı temyiz eden avukat Özlem Engin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvurdu.



"Müvekkilimiz açısından tutuklamada tedbir niteliği ortadan kalkmış, ceza niteliğine bürünmüştür. Bu durum da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'Yakalanan veya tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır, kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminata bağlanabilir' şeklindeki 5. maddesinin 3. bendine açıkça aykırıdır" diyen avukat Engin, AİHM'den de 70 bin avro tazminat talep etti.



Başvuruyu AİHM haklı buldu, ancak Türkiye'nin başvurucu Zehni Doğan'a bin euroluk bölümü maddi, 2 bin avroluk bölümü de manevi olmak üzere 3 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.





"Suçsuz yere 21 ay hapis yattı"



Avukat Özlem Engin, AİHM'in de müvekkilinin uğradığı haksızlığı tespit ettiğini kaydederek, "Müvekkilim suçsuz yere 21 ay yattı. İş yaşamı altüst oldu. Vergi levhasını dikkate alan Türk yargısı, 4 bin 230 lira, AİHM de 3 bin euro ödenmesine hükmetti. Ne 4 bin 230 lira ne de 3 bin euro, müvekkilimin çektiği sıkıntıların karşılığı olamaz. Tazminatı yeterli bulmadığımız için Yargıtay'a başvurduk. Gerekirse yeniden AİHM'e başvuracağız" şeklinde konuştu.







