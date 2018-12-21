21 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI
11.00 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyahlı beyazlı ekip Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
- Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Antalyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Denizlispor - İstanbulspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach (Ömer Toprak)
BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 BC Khimky - Darüşşafaka Tekfen