T24 LogoT24 Logo
Spor

21 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI 11

21 Aralık 2018 12:30

TÜRKİYE KUPASI
11.00 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyahlı beyazlı ekip Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY
- Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
- Antalyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Denizlispor - İstanbulspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach (Ömer Toprak)

BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 BC Khimky - Darüşşafaka Tekfen


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE KUPASI 11Ziraat Türkiye Kupası SonTuruTFF Hasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriBEŞİKTAŞ 18SiyahlıKasımpaşaGALATASARAY Demir Grup SivassporFENERBAHÇE AntalyasporSPOR TOTOLİG 19DenizlisporFUTBOL 22
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24