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Çevre

208 yeni tür keşfedildi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Mekong deltasında geçtiğimiz yıl keşfedilen 208 yeni türü açıkladı.

12 Aralık 2011 02:00


T24 - Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Mekong deltasında geçtiğimiz yıl keşfedilen 208 yeni türü açıkladı. Dünya üzerinde yaklaşık 1,5 milyon canlı türü yaşıyor. Her yıl yüzlerce yeni tür keşfediliyor. Son keşifler Uzak Asya'da

208 yeni tür keşfedildi

ntvmsnbc'nin haberine göre, 208 yeni tür keşfedildi. Hepsi de yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Vietnam, Laos, Tayland, Kamboçya ve Myanmar'ı kapsayan Mekong deltasında geçtiğimiz yıl keşfedilen yeni türleri açıkladı. Onlardan biri de bölgeye özgü olan bir maymun türü. Yeni keşfedilen türler arasında "kurt yılanı" adlı beyaz şeritli yılan,, farklı renklerde kertenkeleler ve kuşlar da yer alıyor.

Ancak tüm bu türler büyük tehdit altında. Listede sadece hayvanlar değil, 100'den fazla yeni bitki türü de yer alıyor.


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