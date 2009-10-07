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Sağlık

2050'de 24 milyon kanserli

Her yıl 10 milyon insanın etkilendiği kanser tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de giderek yayılıyor.

07 Ekim 2009 03:00

Her yıl 10 milyon insanın etkilendiği kanser tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de giderek yayılıyor.

Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, dünya genelinde kanserden her yıl 10 milyon insanın etkilendiğini söyledi. Dr. Çetinkara, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında kanser tanısı konulan hasta sayısının 17 milyona, 2050 yılında da 24 milyona yükseleceğini belirtti.

Dr. Kadir Çetinkara, birçok kanser türünün yürütülen kontrol programları ile önlenebileceğini, Türkiye’de görülen kanser türlerinin de çok ucuz, etkin ve kolay uygulanabilen halk sağlığı yaklaşımları ile engellenebilecek özellikte olduğunu ifade etti. Halkın yüzde 80’inin kanseri en önemli sağlık sorunu olarak nitelendirdiğini belirten Dr. Çetinkara, sadece yüzde 2’sinin kanserin erken belirtilerini, önleme yollarını ve tarama yöntemlerini bildiğine dikkat çekti.

Kanser belirtileri hakkında da bilgi veren Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, “Meme kanserinde memede kitle, rahim ağzı kanseri için menopoz sonrası veya cinsel ilişki sonrası kanama, kalın bağırsak kanseri için dışkıda kan, cilt kanseri için deride ülser veya şekil ve renk değiştiren cilt lekeleri, gırtlak kanseri için de 2 haftayı geçen ses kısıklığına dikkat edilmeli” dedi.

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