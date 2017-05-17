205 milyon liralık 'Uyuyan Esin Perisi'

Rumen asıllı Fransız sanatçı Constantin Brancusi'nin "Uyuyan Esin Perisi" isimli bronz kadın başı heykeli 57.4 milyon dolara (yaklaşık 205 milyon lira) satıldı. Christie’s’in düzenlediği müzayedede toplam 289.2 milyon dolarlık (10.2 milyar lira) satış yapıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, modernizm akımının en önemli temsilcilerinden Constantin Brancusi’nin bronz kadın başı heykeli ‘La Muse Endormie’ (Uyuyan Esin Perisi) New York’ta yapılan açıkartırmada rekor fiyata alıcı buldu. Christie’s Müzayede Evi’nin, ‘İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı’nda Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Brancusi’nin 1913’te tamamladığı heykelin 57.4 milyon dolara (yaklaşık 205 milyon TL) satıldığını açıkladı.

Brancusi’nin 1909-1910’da mermer versiyonunu da yaptığı heykel, sanatçının şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu. Heykel, 1950’li yıllardan bu yana Fransız sanatsever Jaques Ulmann’ın koleksiyonunda bulunuyordu. 1876’da Romanya’nın bir dağ köyünde doğan Brancusi, Paris’e yerleşmiş ve modern heykelin öncüleri arasında girmişti.