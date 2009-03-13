2030’da kanser birinci ölüm nedeni olacak

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkan Yardımcısı Emire Özen Olcayto, "2030'lu yıllarda kanser ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alacak" dedi.



Sakarya Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği, Adapazarı Belediyesi ve Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı’nın iş birliğiyle başlatılan "Kansere Karşı El Ele kampanyası"nın tanıtım törenine katılan Olcayto, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Kanserin dünyadaki insan ölümlerinin nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıkların ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Olcayto, "Kanserin görülme sıklığı daha da artacak. 2030'lu yıllarda kanser ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alacak. Kanserin artışı devam ederken maalesef kanserle mücadele konusundaki kaynak sorunu ciddi sıkıntılara neden oluyor" diye konuştu.



Kanserle mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Olcayto, şunları kaydetti:



"Kanser artışının yüzde 75'inin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olduğunu görüyoruz. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yüzde 75'lik kanser artışına rağmen, kansere para harcayabilecek bütçesi olan ülkeler kanser yükünü kaldıracak önümüzdeki günlerde. Bu yüzden kanserle mücadele büyük önem arz ediyor. 2030'lu yıllara geldiğimizde kanserle bu denli yüz yüze gelebilmek çok daha zorlu olacak. Bulunduğumuz şartlarda bir an evvel kanser mücadelesini başlatmak zorundayız."



Kanserle Savaş Daire Başkanlığı olarak ulusal kanser kontrol programı hazırladıklarını bildiren Olcayto, programı gelecek ay yayınlayacaklarını söyledi.



Programda önleme, erken tanı tarama çalışmaları, tedavi hizmetleri ve palyatif bakımın yer aldığını ifade eden Olcayto, şöyle konuştu:



"Önleme çalışmaları arasında birinci sırayı tütünle mücadele alıyor. 2007 yılında tütünle mücadele için Türkiye'nin sağlık giderlerinin 3'te 2'si oranında harcama yapıldı. Kanserle mücadele için az kaynağımız var ama bir taraftan tütün nedenli kaybımız çok ciddi. Ülkemizin tüm turizm gelirlerine değer sigara nedenli kaybımız var. Bu yüzden önleme çalışmalarının başına tütünle mücadeleyi koyuyoruz. Erken tanı ve tarama çalışmaları konusunda 84 kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezimiz faaliyetlerini sürdürüyor."



‘Kanserin artışında tütün çok önemli bir neden’



Kanserle Savaş Daire Başkanlığında göreve başladığı 2000 yılında kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının 8. sırada yer aldığını kaydeden Olcayto, şu anda görülme sıklığının 4. sıraya geldiğini belirtti.



Olcayto, "Kanserin artışında tütün çok önemli bir neden. Daha sonra beslenme alışkanlıkları geliyor. Doğal gıdalarla beslenebilmek, fast food türü yağlı yiyeceklerden kaçınmak, kilonuzu optimal düzeyde tutabilmek, fiziksel aktivite yapmak kanser açısından çok önemli. Bunun dışında çevresel etkenler de önem taşıyor. Bunları topladığımızda artış oluyor" diye konuştu.



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kanserin birinci ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkati çeken Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun nedeni de sanayi organizasyonunun çevre sağlığı açısından etkin olarak oluşturulamamış olması. 2,5 yıldır ciddi çalışmalar yürütülüyor bölgede. Çalışmalarda sanayi kurumlarının ruhsatlarının bulunmadığı görüldü, deşarj izinleri yok. Fabrikanın ürettiğini bilebiliyorsunuz ama çevreye ne attığını bilemiyorsunuz. Yoğun bir şekilde ruhsatlandırma ve deşarj belgesi verilmeye başlandı. Bölgede yeni sanayi kuruluşlarının kurulması yasaklandı."



Bu arada, "Kansere El Ele Kampanyası" kapsamında bastırılan 20 bin broşür ve 3 bin afiş Adapazarı'nda dağıtılmaya başlandı.



(AA)

