'2030 yılında doğacak her 4 bebekten 1'i otizmli olacak'

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Nar Taneleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Besim Toker, "Dünyada 5 yıl önce 130 doğumda 1 görülen otizm, 2012 yılında 88’de 1’e düşmüş durumda. 2030 yılında her dört doğumdan birinde bebeğin Otistik olarak dünyaya gelmesi bekleniyor. " dedi.

İnciraltı Montessori Anaokulu Eğitim Koordinatörü Sevgi Koşaner ise "Türk çocukları ayakkabı bağlama, burnunu silme ve kıyafetlerini değiştirmede dünya standartlarının iki yıl gerisinden geldiğini" belirtti.

DHA’da yer alan habere göre, İnciraltı Montessori Anaokulu Eğitim Koordinatörü Sevgi Koşaner, Saysen Anaokulu Müdürü Mehmet Feyza Saysen, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Ender Marangoz, İzmir Özel Fatih Koleji Anaokulu Müdürü Muzaffer Özkan, Müdür Yardımcısı Esin Bakioğlu, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Eda Arkaz ve Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Nar Taneleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Besim Toker İzmir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü kariyer gününe katıldı.

2012’de 88 doğumdan 1’i otistik

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Nar Taneleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Besim Toker sunumunda, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu özel eğitim uzmanlarına duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını söyledi. Özellikle Amerika’da yapılan araştırmaların Otizm konusunda çarpıcı rakamlar ortaya koyduğunu ifade eden Toker, "Dünyada 5 yıl önce 130 doğumda 1 görülen otizm, 2012 yılında 88’de 1’e düşmüş durumda. 2030 yılında her dört doğumdan birinde bebeğin Otistik olarak dünyaya gelmesi bekleniyor. Bu duruma diğer engel çeşitleri de eklendiğinde, dünya ve Türkiye’nin özel eğitim uzmanlarına olan ihtiyacı her geçen yıl hızla artıyor" dedi.

Çocuk gelişimi ve eğitiminin kültür ile bağlantısının zaman zaman olumsuz sonuçlarının da olduğu bilgisini aktaran İnciraltı Montessori Anaokulu Eğitim Koordinatörü Sevgi Koşaner, "Türk çocukları ayakkabı bağlama, burnunu silme ve kıyafetlerini değiştirmede dünya standartlarının iki yıl gerisinden geliyor" dedi. Erkek bir çocuğa yatağını toplamasını öğretirken çocuğun babasının tepkisi ile karşılaştığını söyleyen Koşaner, "Aşırı korumacılık nedeni ile çocukların gelişmesi çoğu zaman anne ve babalar tarafından engelleniyor" diye konuştu.

Aile özel eğitime dahil edilmeli

Özel eğitim sayesinde dünya ile bağlantı kuramayan bir bebeğin tedavi edilerek üniversitede eğitim alabilecek aşamaya kadar gelişme gösterebildiğini belirten Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Ender Marangoz, tüm süreç içinde en önemli faktörlerin başında, ailenin de özel eğitime dahil edilmesinin geldiğini söyledi. Yeterli donanıma sahip olmayan ailelerin çocuklarının dezavantajlılık durumundan ileri gidemeyeceğini dile getiren Marangoz, "Aile ile birlikte yapılan dersler, ailenin evinde yapacağı alıştırmalar, aile ile sık görüşme, motive etme ve gelişmelerin paylaşılması hem moral verici olacak hem de ilerlemenin sürekliliğini sağlayacaktır" dedi.

Çocuk gelişimi uzmanlarının, 0-6 yaş döneminden başlayarak bir insanın geleceğinin yapı taşlarını koyan kişiler olduğunu hatırlatan Saysen Anaokulu Müdürü Mehmet Feyza Saysen ise şunları söyledi:

"Çocuk Gelişimi ve eğitimcileri bakıcı değildir. Bu nedenle okullarımızda danışmanlarımız ve Çocuk Gelişimi uzmanları ile çalışarak çoklu zeka ve aktif eğitim yöntemini benimsedik, çocuklara İngilizce, Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra stratejik karar verme yetisini güçlendiren Mind Games sistemini uyguluyoruz" dedi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Elif Öztürk Yılmaztekin ve Çocuk Gelişimi Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koçer katılımcılara plaket takdim ederek teşekkür etti.