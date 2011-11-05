-203 maden işçisi hakkında kamu davası MUĞLA (A.A) - 05.11.2011 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet üzerine, 203 maden işçisi hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin, Milas Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2009 tarihinde patlatma işinin ihale yoluyla yapılması kararının alınmasının ardından iş yeri önünde eylem yapan 203 işçi hakkında, Yeni Köy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine kamu davası açıldığını söyledi. Haklarında kamu davası açılan işçilerin ifade verme işlemlerinin başladığını anlatan Girgin, şunları kaydetti: ''TKİ'ye bağlı Yeniköy Linyitleri İşletmesinde patlatma işi ihalesinin hayata geçirilmesi karşısında, demokratik bir refleks göstermiştik. Bunun karşılığında da TKİ işvereni 'grev yasağı olan bir iş yerinde genel grev yapılıyor' diye şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine de kamu davası açılmıştır. Kamu davasına karşı yazılı ifade vermek amacıyla toplandık. Bizler iş yerimizi ve işimizi seviyoruz. İşlerin aksamaması için hakimin belirlediği saatte ifadelerimizi vermeye başlayacağız. Şundan herkes emin ki, biz işimize sahip çıktık. Kanunlara sahip çıktık. Başka hiç bir şey yapmadık. Bizim tek suçumuz kanunlara sahip çıkmak.''