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Yaşam

2025 yılında otomobiller böyle olacak

Mazda, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda düzenlenen "2025 Yılı Spor Otomobil Yarışması"nı kazandı.

01 Aralık 2008 02:00

Mazda, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda düzenlenen "2025 Spor Otomobiller Tasarım Yarışması"nı kazandı.

Kaliforniya'nın önde gelen 9 otomobil tasarım stüdyosuna, 17 yıl sonra Kaliforniya'nın 0 emisyonlu ortamında spor bir otomobilin nasıl görünmesi gerektiği sorusu soruldu ve Mazda'nın Kuzey Amerika Faaliyetleri tasarım ekibinin konsept otomobili Mazda KAAN birinci seçildi.

Otomobil, zararlı emisyonlar üretmeden, 400 km. hıza ulaşmasını sağlayan, patentli elektronik lastik sistemine sahip bir elektrikli yarış aracı konsepti. Araç, elektrikli otolara güç sağlayan elektro-iletken polimer yüzeyli bir yarış pistinde kullanmak amacıyla tasarlandı.

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