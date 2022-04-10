"2023 ilk çeyrekte Karadeniz gazını Filyos'a ulaştırmış olacağız"

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinde Karadeniz'de gaz arama çalışmalarında gelinen son durumu paylaştı. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir'in ifadeleri köşesine taşıyan Güngör yazısında şunları kaydetti:

" Demir, Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini belirterek, 'Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık. İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar' dedi.

Demir, şu an yaptıkları işlemin, deniz tabanında kuyuların hazırlanırken aynı zamanda boru rotasını hazırlamak olduğu bilgisini vererek, 'Rota için de deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat işimiz var. O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak. Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerine bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını bu tesise ulaştırmış olacağız' ifadelerini kullandı."

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