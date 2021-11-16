Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde konuştuğu bankacı ve iş insanlarının ekonominin gidişatından duydukları kaygıları aktardı. Sağlam, İş aleminin de bankacıların da özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların pandemi etkisiyle de çok zor durumda kaldığını ve yoksullaştığının farkında olduğunu ifade etti. Sağlam, iş dünyasının hükümet kanadından gelen yüksek asgari ücret zamlarını takip ettiğini ifade ederek yazısında şunları aktardı:

"Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyona katkısının büyük olacağını hatırlatan bir iktisatçı, 'Yüksek zam yüksek enflasyonla birleştiğinde bu zor durumdaki insanlara imkân sağlamak anlamına gelmez' dedi. Şu anda beklentilerin ekonomik gidişatı iyice belirler hale geldiğini hatırlatan aynı iktisatçı, '2022 yılında en az asgari ücret zammı kadar enflasyon görmemiz kaçınılmaz' dedi. "