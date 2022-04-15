2022 Koltuk Takımı Satın Almak İsteyenlere Öneriler

Evine koltuk takımı satın almak isteyenler için koltuk takımları hakkında bütün detayları derledik. İşte detaylar…

Koltuk takımları, oturma odalarının vazgeçilmez parçaları arasındadır. Misafirlerin ağırlandığı ya da tek başına dinlenme keyfinin yaşandığı koltuk takımları, evlerde önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden eve alınacak olan koltuk takımı modeline karar vermek oldukça zor bir iştir. Çünkü oturma salonuna alınacak olan koltuk takımının, evin dekorasyonuna uygun olması gerekmektedir.

Koltuk Takımı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Oturma odanız için koltuk takımına mı ihtiyacınız var? O halde koltuk takımı modellerini incelerken dikkatli olmalısınız. Aksi hâlde satın aldığınız koltuk takımı, salonunuzda hoş bir görüntü oluşturmayacaktır.

Koltuk Takımının Ebatına Karar Verin

Satın alacağınız koltuk takımının şık bir görüntüye sahip olması için ilk önce salon genişliğine uygun olan ebata karar verilmelidir. Salonunuzda ihtiyaç duyduğunuz koltuk takımı 3+1’mi yoksa 3+3+1’mi olmalı? Salonunuzda kaç kişiyi ağırlamak istiyorsunuz? Hangi koltuk takımı ebatı salonunuz için uygun olacak? Bütün bu sorulara yanıt vermelisiniz. Bu sayede hangi koltuk takımının tercih edileceğine dair bir fikir oluşacaktır. Burada salon genişliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Koltuk Takımının Üretiminde Kullanılan İskeletin Yapısını Öğrenin

Herhangi bir mobilya satın alırken ahşap yapısı hakkında bilgi alınmalıdır. Yani koltuk takımları incelenirken modelden önce iskelet yapısına göz atılmalıdır. Böylece uzun vadede kullanılabilecek kaliteli ürüne ulaşabilirsiniz. Kalitesiz iskeletten üretilmiş olan koltuk takımı, ne yazık ki uzun süre kullanılamayacaktır. Koltuk takımlarının üretiminde tercih edilen iskelet malzemesi “Gürgen” ve “Kayın” ağaçlarından olmalıdır. Yani satın almak istediğiniz koltuk takımı iskeletinin bu iki ağaçtan birinden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Koltuk Kumaşına Dikkat!

Çoğu kişi koltuk takımı modellerine bakarken kumaş özelliklerine dikkat etmez. Hangi koltuk kumaşı yaygın olarak kullanılır? En iyi koltuk kumaşı hangisidir? Sorularının yanıtını öğrenmeden koltuk takımı modeline karar vermek yanlıştır. Daha sonraları pişman olacağınız koltuk takımına sahip olmak istemiyorsanız, koltuk kumaşları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Koltuk Kumaşı Türleri

Saten Kumaş

Tay Tüyü Kumaş

Keten Kumaş

Şönil Kumaş

Sentetik Kumaş

Deri Kumaş

Örme Kumaş

Sıralamış olduğumuz koltuk kumaşları arasından birine karar verebilmeniz için öncelikli olarak ihtiyacınızın ne olduğuna karar vermelisiniz.

Eğer kalabalık bir evde yaşıyorsanız ya da sık sık koltuk temizlemek istemiyorsanız, saten kumaşlardan üretilmiş olan koltuk takımı modellerini eleyebilirsiniz. Koltuk kumaşları silindikçe yıpranabilir. Deterjanlarda bulunan kimyasal maddeler, kumaş yüzeyini zedeleyebilir. Bu yüzden doğal temizlik malzemeleriyle koltuk temizliğinin yapılmasına dikkat edilmelidir. Çoğu tüketici kolay silinebilir özel yapım kumaşlarına yönelmektedir. Bu sayede koltuk takımlarına zarar vermeden temizlik işlemleri yapılmaktadır.

Mobilya sektöründe, silinebilir kumaş özelliğine sahip koltuk takımları üreten birkaç firma bulunuyor. Bu firmaların ürünlerini inceleyerek ideal koltuk takımına sahip olabilirsiniz.

Koltuk Takımı Fiyatları

Ülkemizde mobilya sektöründe hizmet veren birçok mobilya markası bulunmaktadır. Oturma grubu almak isteyenlerin birçoğu koltuk takımı fiyatları konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır. Sizler adına yaptığımız fiyat araştırmaları doğrultusunda; koltuk takımı fiyatlarının 5.000-32.000 TL arasında değiştiği görülmektedir. Koltuk takımı modellerinin kalitesi, fiyat üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kalite düzeyi arttıkça koltuk takımı fiyatları da artış göstermektedir. Ancak bazı mobilya firmaları seri üretim yapmaları sebebiyle kaliteli ürünleri uygun fiyattan satışa sunmaktadır. Evlerine ucuz koltuk takımı satın almak isteyenler için önerebileceğimiz Gündoğdu Mobilya bu firmalardan biridir.

Gündoğdu Mobilya Koltuk Takımı Modelleri

Koltuk takımı satın almak istiyorsanız, karşınıza birçok mobilya markası çıkacaktır. Ancak ucuz ve kaliteli koltuk takımı satın almak istiyorsanız, sizlere Gündoğdu Mobilya firmasını önerebiliriz.

Fabrika satış mağazaları üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiren Gündoğdu Mobilya’nın birçok koltuk takımı modeli bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Serra Koltuk Takımı

Side Koltuk Takımı

Gold Avanos Koltuk Takımı

Truva Koltuk Takımı

Gold Venedik Mini Koltuk Takımı

Pablo Koltuk Takımı

Zen Koltuk Takımı

Sementa Koltuk Takımı

Fiyatı ucuz ama kaliteli koltuk takımı satın almak istiyorsanız, Gündoğdu Mobilya firmasını tercih edebilirsiniz. Uygun fiyata koltuk takımı satışlarını gerçekleştiren Gündoğdu Mobilya, modern tasarımlı ürünleri satışa sunmaktadır.

Bütün ürünlerinde ING Bank aracılığıyla 36 ay taksit seçeneği bulunan Gündoğdu Mobilya ayrıca; elden 18 taksit, kredi kartına 8 taksit yaptığı görülmektedir. Salonunuz için koltuk takımı bakıyorsanız Gündoğdu Mobilya firmasını güvenle tercih edebilirsiniz.

Gündoğdu Mobilya Yeni Mağazalarıyla Ankara, İzmir ve Eskişehir’de!

Ülke genelinde 120’den fazla mağazası bulunan Gündoğdu Mobilya firması, geçtiğimiz günlerde Eskişehir ve Ankara illerinde yeni mağazalarını açtı. Şimdi ise İzmir ilinde de mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Yakın dönemde açılması planlanan Gündoğdu Mobilya İzmir mağazasının; düğün paketi, koltuk takımı, yatak odası takımı, genç odası takımı, köşe takımı ürünleriyle hizmet vermesi beklenmektedir. Eğer eviniz için koltuk takımı satın almayı düşünüyorsanız, Gündoğdu Mobilya bünyesinde yer alan modelleri inceleyebilirsiniz.