2022 Dünya Kupası tarihte ilk kez kışın oynanacak

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018-2024 yıllarındaki uluslararası maç takvimini belirleyen çalışma grubunun Doha'da düzenlenen son toplantısında, 6 aylık istişarenin ardından Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın oynanması için en uygun periyodun kasım-aralık ayları olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Çalışma grubu tarafından önerilen ve 6 futbol konfederasyonun da desteğini aldığı belirtilen teklifin, 19-20 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek FIFA Yönetim Kurulu toplantısında görüşüleceği belirtildi.

Açıklamada, Katar'daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupası'nın Haziran-Temmuz aylarında düzenlenmesine olumlu yaklaşılmadığı ifade edildi.

Ayrıca, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın şubat ayında düzenlenmesi, aynı yıl ramazan ayının nisana denk gelmesi nedeniyle turnuvanın gerçekleştirilmesi için kasım-aralık aylarının en uygun seçenek olduğu kaydedildi.