T24 LogoT24 Logo
Spor

2022 Dünya Kupası oylaması yeniden yapılabilir

UEFA Başkanı Michel Platini, Katar'ın rüşvet iddialarının bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası'nın evsahipliğine ilişkin yeni bir oylamanın yapılabileceğini söyledi

17 Ekim 2014 00:21

UEFA Başkanı Michel Platini, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın evsahipliğini kazanması sürecine dair en ufak bir şüphenin, yeni bir oylamayı beraberinde getirebileceğini söyledi.

UEFA Başkanı Michel Platini, konuk olduğu Fransız TF1 kanalındaki bir programda 2022 yılında Katar'da düzenlenmesi planlanan FIFA Dünya Kupası ve olaylı Sırbistan-Arnavutluk maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

'Oyumu Katar'a verdim'

 

Platini, Katar'ın Dünya Kupası'na evsahipliği yapabilmek için bazı FIFA yetkililerine rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili, "Katar 2022 için hiçbir şekilde baskı altına alınmadım, tamamıyla şeffaf bir şekilde oyumu kullandım. Her zaman şunu diyoruz; 'Yolsuzluğa dair en ufak bir şüphe varsa yeni bir oylama yapılabilir.' Fakat şu an ne olacağı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa futbolunun patronu, kupanın Körfez ülkelerinden birinde düzenlenmesini desteklediğini belirterek, "Katar'a oy verdiğimi belirttim. Çünkü turnuva için yeni bir bölge. Katar'daki Dünya Kupası'nın kışın oynanmasını da en başından beri savunanlardanım" diye konuştu.



Sırbistan-Arnavutluk maçında yaşanan olaylar

 

Platini, çıkan olaylar nedeniyle 44. dakikada kesilen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'ndeki Sırbistan-Arnavutluk karşılaşması hakkında ise şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili disiplin soruşturması başladı. Bunun büyük bir risk oluşturduğunu biliyoruz. Düşünün o helikopter o gün sahaya bayrak yerine bomba bıraksaydı ne yapacaktık? Yaşananlar üzücü, dikkatli olmalıyız çünkü bu işin şakası yok."

 

ETİKETLER

uefamichel platinikatar2022 dünya kupasısırbistanarnavutlukolay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24