2022 Dünya Kupası oylaması yeniden yapılabilir

UEFA Başkanı Michel Platini, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın evsahipliğini kazanması sürecine dair en ufak bir şüphenin, yeni bir oylamayı beraberinde getirebileceğini söyledi.

UEFA Başkanı Michel Platini, konuk olduğu Fransız TF1 kanalındaki bir programda 2022 yılında Katar'da düzenlenmesi planlanan FIFA Dünya Kupası ve olaylı Sırbistan-Arnavutluk maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Oyumu Katar'a verdim'

Platini, Katar'ın Dünya Kupası'na evsahipliği yapabilmek için bazı FIFA yetkililerine rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili, "Katar 2022 için hiçbir şekilde baskı altına alınmadım, tamamıyla şeffaf bir şekilde oyumu kullandım. Her zaman şunu diyoruz; 'Yolsuzluğa dair en ufak bir şüphe varsa yeni bir oylama yapılabilir.' Fakat şu an ne olacağı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa futbolunun patronu, kupanın Körfez ülkelerinden birinde düzenlenmesini desteklediğini belirterek, "Katar'a oy verdiğimi belirttim. Çünkü turnuva için yeni bir bölge. Katar'daki Dünya Kupası'nın kışın oynanmasını da en başından beri savunanlardanım" diye konuştu.





Sırbistan-Arnavutluk maçında yaşanan olaylar

Platini, çıkan olaylar nedeniyle 44. dakikada kesilen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'ndeki Sırbistan-Arnavutluk karşılaşması hakkında ise şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili disiplin soruşturması başladı. Bunun büyük bir risk oluşturduğunu biliyoruz. Düşünün o helikopter o gün sahaya bayrak yerine bomba bıraksaydı ne yapacaktık? Yaşananlar üzücü, dikkatli olmalıyız çünkü bu işin şakası yok."