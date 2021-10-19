2022 bütçe teklifi: Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinde kesinti; Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL'ye yükselecek

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Bütçe Teklifi'ne göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılında 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olan bütçesinin, 2022 yılında 3 milyar 890 milyon 381 bin TL’ye düşürülmesi önerildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021’de 88 bin TL olan maaşının ise 2022’de 100 bin 750 TL’ye yükseltilmesi öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 bütçe teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında 26 Kasım’da TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması planlanan bütçe teklifine göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2021’de 4 milyar 49 milyon TL olan başlangıç ödeneği, 2022 yılı için 3 milyar 890 milyon 381 bin TL olarak belirlendi.

Teklife göre, 2022 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği yıllık 1 milyon 209 bin TL olarak belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneğinin 100 bin 750 TL olması teklif edildi. 2021 yılı bütçesinde aylık Cumhurbaşkanı ödeneği 88 bin TL olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe teklifinde; 1 milyar 573 milyon 599 bin TL Cumhurbaşkanlığı, 1.5 milyar TL “Dış Politika” programı, 258 milyon TL Yönetim ve Destek Programı, 165 milyon TL Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, 185 milyon TL Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımın Desteklenmesi Programı, 75 milyon 600 bin TL İstihdam Programı, 31 milyon 752 bin TL Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı, 101 milyon 430 bin TL de Bilgi ve İletişim Programı için ayrıldı.

Bütçe teklifinde 2021 yılı başlangıç ödeneği 4 milyar 39 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı’nın haziran sonu harcamasının 1 milyar 481 milyon 346 bin 800 TL olduğu belirtildi.

2023 yılı bütçe tahmini 4 milyar 625 milyon TL

Bütçe teklifine göre; Cumhurbaşkanlığı’nın genel bütçesi olağan takvime göre seçimlerin yapılacağı 2023 yılında 4 milyar 625 milyon 7 bin TL, 2024 yılında da 4 milyar 965 milyon 480 bin TL olarak tahmin edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 bütçesinden 2 milyar 254 milyonu mal ve hizmet alım giderlerine, 436 milyon 972 bin TL’lik kısmı da personel giderlerine ayrıldı.

2022 yılı için bütçeden görev giderleri için ayrılan pay 1 milyar 508 milyon oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için bütçesi 335 milyona yükseltildi.

2021 yılında 98 milyon TL olarak belirlenen temsil ve tanıtım giderleri de 2022 yılı için 64 milyona düşürüldü. Temsil ve tanıtım bütçesi, 2023 yılı için ise 103 milyon 500 bin TL olarak tahmin edildi. (ANKA)