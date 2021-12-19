2021 yılının son derbisi; Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Novak, Osayi, Min-jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Yine gribal enfeksiyon geçiren Tisserand da derbide arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Derbiye 3 futbolcu yetişti

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.

2 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı futbolcular kimler?

Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton'un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor.

Bununla birlikte siyah beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou maç kadrosunda yer alamayacak. Antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meraş için özel maske hazırlanması ve bu şeklide maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira'nın da henüz hazır olmadığı için kadroya alınması beklenmiyor.

Bu arada 3 sarı kartı bulunan Cyle Larin, Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi durumunda 18. haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı olacak.