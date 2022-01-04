2021 yılında KVKK'ya rekor başvuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılında 4 bin 513 başvuruyla kuruma rekor başvuru yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 2021 yılının güncel istatistiklerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre KVKK’nin faaliyetlerine başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadarki süreçte kuruma 11 bin 514 başvuru yapıldı. Bunlardan 10 bin 156'sı sonuçlandırıldı, bin 358'inin işlem süreci devam ediyor.

2021 yılında başvuru rekoru kırıldı ve KVKK’ye 4 bin 513 başvuru yapıldı. Bugüne kadarki en çok başvurunun yapıldığı sene olarak kayıtlara geçti.

6 ilke kararı alındı

Bugüne kadar KVKK’ye 726 veri ihlali yapıldı. Bunlardan 169’u kamuoyuna duyuruldu. Bugüne kadar 6 ilke kararı alındı.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte veri işleme teknolojileri de artıyor. Hangi verinin işleneceği, hangi verinin güvenli bir şekilde saklanması gerektiği konuları tartışma yaratıyor. KVKK verinin kullanımı ile ilgili çeşitli raporlar yayımlayarak firmaları bilgilendirmeye çalışıyor.

2021 yılında "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler", "Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber" ve "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi Broşürü" çalışmaları yayımlandı. Ayrıca Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi'nin düzenlendiği, dünyanın çeşitli ülkelerinden veri koruma otoritelerinin yöneticileriyle kişisel verilerin korunması alanındaki güncel gelişmelerin masaya yatırıldı.