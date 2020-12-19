2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda 316 oyla kabul edildi.
2021 Merkezi Bütçe Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün süren görüşme maratonunun ardından kabul edildi.
Görüşmelerde, CHP ile AKP'liler arasındaki "diktatör" tartışması yaşandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar yapıldı.
Bütçe görüşmelerinin başında söz alan TBMM Başkanı Şentop, son gün hariç, bütçe görüşmeleri süresince 71 oturum ve 143 saatlik mesai yapıldığını bildirdi.