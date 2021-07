TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar" demişti; Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio Do Dragao Stadı'nda oynanacak.

UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan stadyumda değişikliğe gitti. Buna göre daha önce İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final mücadelesi, Estadio Do Dragao Stadı'na alındı. UEFA, bu kararın alınmasındaki en önemli sebep olarak İngiliz hükümetinin Türkiye'yi seyahat için kırmızı dahil etmesi olduğunu belirtti. UEFA final karşılaşmasının İngiltere'ye alınması için İngiliz hükûmeti ile görüşmelerin yapıldığını ancak olumlu sonuç alınamadığını da ifade etti.

Takım başına 6 bin seyirci alınacak

UEFA, ayrıca yaptığı açıklamada mücadeleye alınacak taraftar sayısıyla da ilgili konuya açıklık getirdi. Buna göre final için Dragao Stadı'na takım başına 6 bin olmak üzere toplam 12 bin taraftar alınacak. Bununla birlikte toplam sayının ise ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantılarda kesinleşeceği vurgulandı.

Ceferin: Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de alınan kararla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi Finali'ni seyircisiz oynatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Ceferin, "Taraftarları bu maçı izlemekten mahrum etmek bizim için bir seçenek değildi. Bu uzlaşmanın sağlanmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk yetkililer, UEFA'nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir ortağı olmuş ve Türkiye yıllar içinde birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir ne demişti?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuşmuştu.