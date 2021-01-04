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Ekonomi

2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

04 Ocak 2021 13:30

Yeni memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatında taban rakam ise 3 bin 577 lira olarak hesaplanmıştı.

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