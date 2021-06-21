2021'in En Popüler Ücretsiz Video Düzenleme Programları

İçerik oluşturmada son yıllarda patlama yaşandı ve TikTok, YouTube, Instagram ve daha birçok sosyal kanalda paylaşılabilen videolar oluşturmak daha da kolaylaştı.

Bu videoları oluşturmak için basit özelliklerle gelen birçok ücretsiz video düzenleyici var, ancak en iyi faydaları sağlayanları gözden geçirmek zor olabilir.

Eskiden bilgisayarlarımıza Windows Movie Maker veya iMovie yükleyebildiğimiz ve MSN Messenger gibi bir sohbet uygulamasında arkadaşlar arasında paylaşmak üzere hızla bir video oluşturabildiğimiz bir zaman vardı.

Günümüzde, videolarınızı paylaşmak için çok çeşitli sosyal ağ siteleri var. Seçtiğimiz video düzenleyiciler çektiğiniz videoları, yüklemeyi planladığınız hizmet için mükemmel olacak bir biçimde düzenleyebilecek.

1. InVideo.io

invideo.io video editör, yalnızca çevrimiçi bir web sitesine sahip en iyi çevrimiçi video düzenleyicilerden biridir. Bu nedenle InVideo yardımıyla sosyal medya platformlarımız veya YouTube için videoları çok kısa sürede düzenleyebiliyoruz. Bu platformda, kolayca çok iyi videolar oluşturabileceğimiz çok sayıda farklı video şablonu stili mevcuttur.

InVideo, ücretsiz ve filigransız projeler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca 4000'den fazla özelleştirilebilir şablona ve videonuza dahil etmek için Shutterstock ve iStock gibi iyi bilinen kaynaklardan ve kendine ait 10 milyondan fazla görsel, video ve müzikten oluşan bir kitaplığa sahiptir.

Editör tamamen ücretsizdir ve içeriği HD kalitesinde ve filigran olmadan indirmenize izin verir. Ancak premium hesaba geçmek isterseniz, siteye girip ücretli versiyonu satın alabilirsiniz.

2. Kdenlive

Kdenlive, Windows, Mac ve Linux ile uyumlu açık kaynaklı bir video düzenleme yazılımıdır. Bu video düzenleme yazılımı, giriş seviyesi video düzenleyicilerin basitliğini, deneyimli profesyoneller tarafından sıklıkla kullanılan gelişmiş video düzenleme araçlarıyla birleştirir.

Ücretsiz bir video düzenleyici olarak başlangıçta Linux'ta popülerdi, ancak şimdi onu Windows'ta da kullanabilirsiniz. Kullanılacak çok parçalı bir zaman çizelgesi içerir, böylece çeşitli video ve ses kliplerini zaman çizelgesine aktarabilirsiniz. Kilitlenme gibi bazı özel durumlarda, Kdenlive dosyanızı otomatik olarak yedekleyebilir, böylece bir dosyanın kaybolması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Çevrimiçi forumdan ve topluluktan, herhangi bir sorunuz varsa onlara soru sorabilirsiniz, ancak destek ekibi olmadığı için bazen yanıt alamayabilirsiniz.

3. Blender

Blender, GNU Genel Kamu Lisansı altındaki tüm büyük işletim sistemlerini destekleyen ücretsiz açık kaynaklı 3D düzenleme yazılımıdır. Blender, değiştirici tabanlı modelleme araçları, güçlü karakter animasyon araçları, düğüm tabanlı malzeme vb. gibi birçok gelişmiş özelliğe sahiptir ve hem Windows hem de Mac için en iyi video düzenleyicilerden biridir.

Yeni başlayan bir kullanıcı olarak, profesyoneller için tasarlandığından kullanımı zordur. Kullanımı ve dağıtımı tamamen ücretsizdir. Arayüz özelleştirilebilir ve renk ayarları esnektir. Öte yandan, yarı profesyonelseniz veya video düzenlemenizi daha yüksek bir seviyeye çıkarmak istiyorsanız, bu ücretsiz video düzenleyici sizin için en iyisidir. Mesele şu ki, öğrenmek için çok zaman ve enerji harcamanız gerekiyor.

4. ClipChamp

Bu kullanımı kolay ücretsiz çevrimiçi video düzenleyici, kırpma ve kesme, döndürme ve çevirme, kırpma, bölme ve birleştirme gibi bazı temel video düzenleme araçlarına sahiptir. Bunun yanı sıra, ClipChamp ayrıca özelleştirilebilir video şablonları sağlar ve Videoblock'lar ve Audioblock'lar gibi stok video ve ses kitaplıklarına giriş sunar.

3 adımda bir ClipChamp video düzenleyici oluşturabilir, yeni bir proje oluşturabilir ve kendi ses, görüntü ve videolarınızı düzenleyiciye sürükleyip bırakabilir ve ardından metin, başlıklar, filtreler ve geçişler veya arka plan kaplamaları ekleyebilirsiniz.

Bu çevrimiçi hizmeti başlatmak için önce bir hesap oluşturmanız gerekir. Ve ücretsiz deneme sürümünde dışa aktarma videonuz 480P ile sınırlıdır.

5. Lightworks

Lightworks, birçok video efektine sahip harika bir ücretsiz video düzenleyicidir. 256 adede kadar video, ses ve hareketsiz görüntü klibi düzenleyebilir. Ancak kullanıcı arayüzü çok teknik, pek çok kişi kullanımı zor buluyor. Profesyonel sürümün aylık maliyeti 25 dolardır.

25 yılı aşkın bir süredir birçok film yapımcısı, videoları düzenlemek için profesyonel bir araç olarak kullanıyor. YouTube videolarını ve 4K filmlerini düzenlemek için kullanabilirsiniz. 4K'dan bahsetmişken, sorunsuz bir 4K video düzenleme deneyimi için bir proxy kullanabilirsiniz. 4K videoları düzenlemek istiyorsanız, bu sizin için en iyisidir.

6. Kapwing

Kapwing'de video oluşturmadan önce oturum açtıysanız, dışa aktarılan videoda filigran olmayacaktır. Kapwing, video düzenleyici, video resizer, video yapımcısı gibi birçok video düzenleme aracı sağlar.

Kapwing, en sık kullanılan düzenleme araçlarının yanı sıra, popüler video boyutunun çoğunu kapsayan çıkış video en boy oranını 1:1, 9:16, 16:9, 4:5 veya 5:4 olarak ayarlamanıza olanak tanır.

ClipChamp ve InVideo ile karşılaştırıldığında çok fazla şablon veya geçiş ve filtre yoktur, ancak temel olarak, bu ücretsiz araçla çok fazla çaba harcamadan çevrimiçi olarak bir video düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz.