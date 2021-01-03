2021 emekli ve memur zammı yarın belli oluyor

Memur ve emekli yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını bekliyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı da belli olacak.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Öte yandan maaş zamları enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak - haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazanmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.