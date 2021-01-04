2021’de sigorta şirketlerinin gündemi; özel sağlık sigortasında aşı zorunlu tutulacak mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, 2021 yılında sigorta şirketlerinin gündemini aşının oluşturacağını yazdı.

Doğan yazısında, "2020’de gözlerden kaçtı ama Koronavirüs'le birlikte bir ürünün daha önemi ortaya çıktı; siber sigorta. Salgın döneminde online işlemlerin artması beraberinde siber riskleri gündeme getirdi ve bu süreçte birçok kişi siber dolandırıcıların kurbanı oldu. Bu da siber sigortaya ilgili artırdı. Sigortacılar, 2021’de, siber sigortanın lüks değil ihtiyaç haline geleceğini söylüyor. Bu nedenle birçok sigorta şirketi ürün grubuna siber sigortayı ekledi ve vitrine de çıkarmaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

Doğan, "Yeni yılda konuşulacak konulardan biri de aşı ve sigorta olacak. Şimdilik gelişmeler takip ediliyor ama bir taraftan da perde arkasında konuşmalar yapılıyor, sorular havalarda uçuşuyor. Mesela, aşı olmayanlara seyahat sağlık sigortası yapılacak mı? Aynı şekilde özel sağlık sigortasında aşı zorunlu tutulacak mı, tutulmayacaksa salgın sigortanın kapsamına dahil edilecek mi? Aşı olmayan hayat sigortası yaptırabilecek mi ya da bankadan kredi alırken yapılan hayat sigortalarında aşı konusu nasıl bir şart olarak ortaya konacak? Dediğim gibi, şimdilik, sigortacılar gözlem aşamasında ama aşılanma arttıkça bu sorular cevap bulacak ve uygulamalara yansıyacak." ifadesini kullandı.