2021'de 541 milyar TL iç borç, 10 milyar dolar dış borç alınması planlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde 2020 yılı gelişmeleri ve 2021 yılı öngörülerini içeren “Hazine Finansman Programı” yayımlandı.

Dünya’nın haberine göre 2021'de yaklaşık 385 milyar lirası anapara ve 162,2 milyar lirası faiz olmak üzere 547,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 449 milyar lirasının iç borç, 98,2 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.

2021 yılında 541 milyar lira tutarında iç borçlanma, 77,6 milyar lira tutarında dış borçlanma yapılması da öngörüldü.

10 milyar dolar dıç borç alınacak

2021'de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış finansman kuruluşlarından sağlanacak program kredileriyle toplam 10,1 milyar dolar tutarında dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.