2020 yılında tüm araçlar hibrid olacak

2013 yılına doğru 89'a yakın hibrid modelin dünya çapında 2 milyonluk satış rakamına ulaşacağı bildiriliyor

Artık belirtileri iyiden iyiye hissedilmeye başlanan küresel iklim değişiklikleri, etkileri üzerinde tartışılsa da herkesin kabul ettiği bir gerçek. Özellikle de insanoğlunun bu konuda taşıdığı sorumluk konusunda herkes hemfikir. Araçlarımızda kullandığımız fosil yakıtların ve buna bağlı karbon emisyon değerlerinin de küresel ısınmadaki rolünü fark eden üreticiler, bu durumun önüne geçebilmek için ciddi önlemler alıyor. En son IBM gurubuna bağlı bir araştırma ekibinin yayınladığı raporda, otomotiv endüstrisinin geleceği araştırılırken, arlık çoğu parametrenin küresel iklim değişikliği ve enerji sorunlarının etkisinde belirlendiğini ortaya koyuyor.

Kaosun Ötesindeki Berraklık

15 ülkeden 125 yetkiliyle yapılan görüşmelerin toplanmasıyla ortaya çıkan rapor, 2020 yılına dair üreticilerin planlarını ve bu planların neleri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını gösteriyor. 12 yıl sonrasını kastederek 'Kaosun Ötesindeki Berraklık' başlığıyla yayınlanan raporda, otomotiv üreticilerinin çevresel sorunlar için bulduğu en ciddi çözüm olarak hibrid ve elektrikli motor teknolojileri gösteriliyor.

Hali hazırda yüzde 3’ün altında bir pazar payına sahip hibrid araçların 2020 yılı itibari ile pazarı ele geçireceğine işaret edilen raporda, yapılan diğer araştırmalara göre de 2013 yılına doğru 89'a yakın hibrit modelin dünya çapında 2 milyonluk satış rakamına ulaşacağı belirtiliyor.

Yaklaşan enerji krizi, üreticilerin yakıt tasarrufunu araçlarında öncelik olarak görmeye başlamasında diğer bir neden olarak gösteriliyor. Raporda, hibrid motorlar gibi yakıt tasarrufuna doğrudan etki yapan teknolojilerin dışında, yeni nesil araçlarda kullanılan elektronik yol sistemleri ve sürücüyü bilgilendirmeye yönelik yeni teknolojilerin önemine de yer veriliyor. 'Akıllı otomobiller'in sahip olduğu bu tür teknolojilerin yakıt tasarrufu üzerindeki dolaylı etkilerine değinilen raporda, otomotiv sektörünün artık elektronik başta olmak üzere diğer teknoloji üreticileri ile beraber çalışmasının gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Kullanıcının da önceliği çevre

Raporda dikkat çeken diğer bir nokta da insanların araçlardan öncelikli beklentilerinin de çevreci yönde olması. Yine IBM grubunun yaptığı başka bir araştırmaya göre, araç sahibi olmak isteyenlerin alacakları otomobilden öncelikli beklentileri, yakıt tüketimindeki verim olarak gösteriliyor. Ancak aracın çevre dostu olmasının, kullanıcıların araçlarında ikinci önemli özellik olarak aranması çevreci özelliklerin, güvenlik, vergiler, aracın ikinci el fiyatı veya markası gibi araç alırken dikkat edilecek konuların hepsini geride bıraktığım gösteriyor.

Beyazıt ÖZPEYNİRCİ