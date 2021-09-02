2020 Tokyo Paralimpik Oyunları | Mahmut Bozteke'den bronz madalya

Milli para tekvandocu Mahmut Bozteke, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda K44 61 kg'da bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında mücadele eden Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı. Mahmut Bozteke, bronz madalya maçında İtalya’dan Antonio Bossolo ile karşılaştı. Bozteke, rakibini 14-2 öndeyken hakemin kararıyla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Mahmut Bozteke, oyunlarda ilk kez yer alan para tekvandoda madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Ülkemizin Tokyo 2020’deki madalya sayısı ise 13’e yükseldi.