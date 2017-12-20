2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefleyen Ferhat Arıcan'ın zorlu maratonu

İZMİR, (DHA)- ERKEKLER artistik cimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları\'na katılarak cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, yeni yılda 8 ayrı ülkede düzenlenecek 9 farklı şampiyona madalya arayacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na da katılmayı hedefleyen Ferhat, 2018\'de adeta dünya turu yapacak.

Branşında 2005 yılından itibaren üst üste 12 kez Türkiye şampiyonu olan, cimnastik literatüründe ülkemizde kendi adını taşıyan 3 harekete sahip tek sporcu unvanına sahip Ferhat Arıcan, 2018\'de ilk olarak 3-5 Mart tarihlerinde Türkiye Şampiyonası\'nda altın madalya için mindere çıkacak.

Ferhat, yine mart ayında Bakü ve Katar\'da Dünya Kupası mücadelesi verdikten sonra sırasıyla Hırvatistan ve Portekiz\'de yine Dünya Kupası sınavında madalya arayacak. Haziran ayında İspanya\'daki Akdeniz Oyunları\'na katılacak olan Altınordu\'nun sporcusu, ağustosta İskoçya\'da Avrupa Şampiyonası, eylülde önce Macaristan sonra Fransa\'da Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Ferhat\'ın bu zorlu maratonu, 25-30 Ekim\'de Katar\'daki Dünya Şampiyonası ile sona erecek. Yeniden olimpiyatlarda yer almak için çalışan Ferhat, 2018\'in kariyeri için önemli olduğunu belirtip, \"Katılacağım her organizasyon ayrı tecrübe olacak\" dedi.

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