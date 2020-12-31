2020 raporu: Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında 60., dünya sefalet endeksinde 4., nitelikli eğitime erişimde 118.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, 2020 yılını sağlık, ekonomi, demokrasi, eğitim, sosyal politika ve dış politika başlıklarıyla ele aldığı “Covid-19 Gölgesinde 2020 Türkiye’si başlıklı bir çalışma hazırladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, çalışmada, öne çıkan tespitler şöyle:

- Sağlık: Türkiye, 36 ülkenin sağlık, ekonomi ve iletişim yeterliliği üzerinden değerlendirildiği Covid-19 Küresel Müdahale Endeksi’nde 100 üzerinden 38.1 puanla en alt sıralarda yer aldı. Covid-19 Dirençlilik Sıralamasında ekim ayında 53 ülke arasında 30. olan Türkiye, kasım ayında 45. sıraya düştü. 2020 yılının yalnızca ilk 9 ayında yurtdışında çalışmak için gerekli olan belgeyi Türk Tabipleri Birliği’nden isteyen hekimlerin sayısı ise 702 oldu.

- Ekonomi: Dünya Sefalet Endeksi’nde 96 ülke arasında Türkiye Ekonomisi, 2020 tahminlerinde 4. sırada yer aldı. Türkiye; AB, OECD, G20 ülke gruplarında en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna geldi. Dünya ülkeleri sıralamasında da 190 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasına girdi. İşsizlik bakımından dünyanın en kötü 20 ülkesinden biri olan Türkiye, genç işsizliği bakımından ise dünyanın en kötü 35 ülkesinden biri oldu. Gelir adaleti bakımından Türkiye içerisinde Meksika ve Şili ardından sondan 3. sırada yer aldı.

- Demokrasi: Türkiye son 10 yılda hesap verebilirlik alanında 65, hukukun üstünlüğü alanında 60, yönetimde etkililik alanlarında ise 50 sıra gerileyerek Lübnan, Cezayir, Nijerya gibi ülkelerle denk seviyelere geldi. Türkiye; Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında hukukun üstünlüğü sıralamalarında en hızlı gerileyen ülke oldu. Dünyada Özgürlükler Endeksi’nde Türkiye, 100 üzerinden 32 puanla “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde değerlendirildi. Türkiye, Burundi ve Mali ile birlikte son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği 3 ülkeden biri oldu.

- Eğitim: Türkiye, 2010 yılında nitelikli eğitime erişimde 102. sıradayken, 2020 itibarıyla 118. sıraya düştü. Öğrencilere yüksek kalitede, eşitlikçi ve verimli bir eğitim sunabilmede Türkiye, 41 ülke arasında Macaristan’dan sonra en kötü durumdaki ülke oldu.

- Sosyal demokrasi: 163 ülkenin temel insani ihtiyaçlar, iyilik hali ve fırsatlar üzerinden değerlendirildiği Toplumsal İlerleme Endeksi’nde Türkiye 92. sırada yer alarak son bir yılda 20 sıra geriledi. Ayrıca 39 ülkenin emeklilik sistemlerinin yeterlilik, sürdürülebilirlik, sağlamlık kategorileri üzerinden değerlendirildiği Küresel Emeklilik Endeksi’nde de Türkiye sondan üçüncü sırada yer aldı.

- Dış politika: Türkiye siyasi istikrarsızlığın, siyasi terörün ve muhalefeti bastırmanın artması nedeniyle barışçıl ülkeler sıralamasında 163 ülke arasında 150. sıraya gerilerken Avrupa’daki ülkeler arasında ise son sırada yer aldı. Pasaport gücü bakımından Türkiye, 199 ülke arasında 95. sırada yer aldı.