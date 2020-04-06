2020'nin ilk çeyreğinde Çin'de 'yarım milyona yakın şirket kapandı'

Hong Kong'da İngilizce yayımlanan South China Morning Post gazetesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik baskısı nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ülkede 460 bin şirketin kapandığını yazdı.

Tinayacha adlı teknoloji şirketinin verilerine dayanan haberde, kapanan şirketlerin perakende sektöründe olduğu ve 26 bininin ihracata yönelik üretim yaptığı belirtildi.

Kapanan şirketlerin yarıdan çoğu son üç yılda kurulmuş.

2019 yılının aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde kurulan yeni şirket sayısında da yüzde 29 düşüş kaydedildi.

Ekonomistler Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de büyük bir ekonomik daralma öngörüyor.