2020'nin ilk 6 ayında 1.6 milyon abonenin elektrik ve gazı kesildi

Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğalgazı, borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğalgazı borcundan dolayı kesiliyor.

Elektriğe son 3 yılda yüzde 70, doğalgaza ise yüzde 80 oranında zam gelirken, CHP'nin Enerji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Kış aylarına girdik, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip borçlarını zar zor kapatan insanlarımız şimdi ne yapacak?” diye sordu.

Gaza 3 yılda yüzde 80 zam

Ahmet Akın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “4 kişilik bir aile aylık ortalama 230 kilovatsaat elektrik kullanıyor. 2017 yılında bu ailenin faturası 101 liraydı. 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla ise aynı tüketim faturası için 172 lira veriyor yani yüzde 70 daha fazla ödüyor. Hangi memur, işçi, asgari ücretli, emekli 3 yılda yüzde 70 zam aldı?” dedi ve şunları söyledi:

"2017'de 4 kişilik aile ortalama 125 metreküp doğalgaza karşılık 140 lira ödüyordu. Bu aile 2020'de aynı tüketime 250 lira veriyor. 3 yılda doğalgaz faturası yüzde 80 arttı. Türkiye genelinde 2020 yılı Haziran sonu itibarıyla üretilen 176 milyon 450 bin 654 lira tutarındaki elektrik faturasında 1 milyon 199 bin 865 abonenin elektriği kesik.

Gaz faturalarından dolayı da 455 bin 362 abonenin doğalgazı kesildi. Toplamda 1 milyon 655 bin 226 vatandaşımızın 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde elektrik ve doğalgazı kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğalgazı kesildi. Şimdi kasım ayındayız, havalar soğumaya, doğalgaz yanmaya başladı. Borç harç elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyen, borcunu zar zor kapatan insanlarımız şimdi ne yapacak?"

“Pırasa doğrar gibi fatura kesmişler"

Özelleştirildikten sonra şikayetlerin ardı arkası kesilmeyen elektrik dağıtım şirketlerine yönelik kritik bir iddia daha ortaya atıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Güneydoğu illerinde elektrik dağıtımı yapan şirketin hayali elektrik faturaları düzenleyip vatandaşa gönderdiğini iddia etti.

İddiasını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ileten Tanal, şunları söyledi:

"Siz bir dakika içinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Viranşehir'e gidebilir misiniz? Bu şirketler birer dakika arayla faturalar kesmişler. Faturaların tutarları da birbirine yakın. Biri 83 lira, biri 83 lira 20 kuruş, diğeri 84 lira veya 90 lira, 91 lira. Bu, oturduğu yerden pırasa doğrar gibi fatura kesilmiş demektir. Bu durum şirketlerin denetlemediğini gösteriyor."