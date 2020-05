2020’nin en popüler oyuncakları  

Çocukların hayal dünyalarını ve zekâlarını geliştirmede payı büyük olan sayısız oyuncak çeşidi bulunuyor. Hem kız çocukları için hem de erkek çocukları için birbirinden farklı oyuncaklar bulunuyor. Bunun yanı sıra cinsiyet gözetmeksizin her çocuk için uygun olan oyuncaklar, anne ve babaların çocuklar için tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Özel nitelikli ürünler arasında yer alan oyuncak bebekler, Barbie bebek giydirme oyunlarının yanı sıra; zekâ gelişimini hızlandıran ve hayal gücü sınırlarını genişlete Lego modelleri ve yap-boz gibi oyuncaklar, 2020 yılının en popüler oyuncakları listesinde yerini alıyor. Bu gibi oyuncaklar, zaman olarak hemen her dönemde güncelliğini koruyan ve nesilden nesle sürekli tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Erkek çocukların dinamik ve hiperaktif yapılarına uygun olan ve bu davranış şekillerinden esinlenilerek tasarlanan çizgi ve süper kahraman oyuncak çeşitleri de ilgi çekici tasarımlarla sunuluyor. Gelişen teknoloji sayesinde oyuncak üretim sektöründe de teknolojik açıdan daha ileri seviyede üretimler gerçekleştiriliyor. Çocukların el becerilerini geliştiren ve muhakeme güçlerine yönelik gelişim katkısında bulunan oyuncaklar, ebeveynler ve çocuklar tarafından sıkça tercih edilen ürünler oluyorlar. Sizler de kendi çocuğunuzun özel günlerinde veya normal zamanlarda onlara güzel bir hediye vermek istiyorsanız bu oyuncak çeşitlerini tercih edebiliyorsunuz. Oyun oynayan ve oyuncaklar ile vakit geçiren çocuklarınız, sosyal aktiviteler içerisinde bulunarak daha girişken oluyorlar ve gelişim süreçleri daha etkili bir şekilde gerçekleşiyor. Hayal gücünü genişleten ve çocuklarınızın erken yaşta yaratıcılık ruhunu ortaya çıkaran unsurlara sahip modeller, çocuklarınızın tekrar tekrar oynamak isteyeceği ve vakit geçireceği ürünler olabiliyor. Çocuklarınızın gerçek hayata alışmalarını kolaylaştıran ve her fırsatta yanlarında olacak oyuncaklar ile yaşama karşı deneyim kazanmaya başlayacaklar.

Çocuklarınızın Kaliteli Oyuncaklar ile Gelişimine Katkıda Bulunun

Çocuklarınızın sağlığının göz önünde bulundurulduğu ve bu şekilde tasarımlara sahip olan oyuncaklar, çeşitli özelliklere sahip olmanın yanı sıra hem eğlenceli hem de öğretici oluyorlar. Bireysel olarak son derece keyifli vakit geçirecekleri ve eğlenecekleri oyuncak modellerine ek olarak en sevdiği arkadaşlarıyla ya da siz aileleriyle beraber oynayabilecekleri oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Akülü araba modelleri, çocuğunuzun kendi başına karar verebilme yetilerine etkide bulunarak, bu yöndeki yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor ve öz güven gelişimine neden oluyor. Oyuncak arabaların yaş gruplarına uygun olabilecek aküsüz ve manuel olarak çalışan çeşitleri de bulunuyor. 0 – 24 ay, 2 – 4 yaş, 5 – 7 yaş, 8 – 12 yaş ve 12 yaş üzeri yaş aralıklarına uygun olan oyuncaklar, tüm bu yaş dönemine mensup çocukların küçük motor becerilerinin gelişmesine büyük bir rol oynuyor. Temasına ve karakterine göre hayvan oyuncalar, dizi – film ve çizgi film karakterleri, şehir temalı oyuncak modelleri kadar; her yaştaki çocuğun ilgisini çeken Barbie bebekler, LOL bebek çeşitleri ve eğitici temalı oyuncalar da yaratıcılık kazandıran özel oyuncaklar arasında yerini alarak, bulundukları kategoriyi geniş seçeneklerle çeşitlendiriyorlar. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda dâhil olmasına yol açan oyuncakların olması, hem arkadaş edinmelerine hem de sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Erkek ve kız çocuklar için büyük önem taşıyan oyuncak modelleri, ortama rahat bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede de çocuğunuz yaşamı öğrenmesi, eğlenmesi ve aynı zamanda hayatı tanıması gerçekleşiyor. Özellikle karakter figürleriyle oluşturulan ve tasarlanan oyuncaklar, hayal gücü geliştiren aktivitelerde bulunarak, çocuğunuzun maceralar içerisinde bir yolculuğa çıkmasını sağlıyor. Arkadaşlarıyla beraber oyun oynamaları da sosyal ortamlarda paylaşmayı öğrenmelerini sağlıyor ve bu deneyim karakterlerinin oluşmasında pozitif bir etki bırakıyor.

Çocuğunuza Oyuncak Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Çocuklar, oyuncak mağazalarına girdikleri zaman hemen her oyuncağı beğenip sizlerden isteyebilirler. Bu, çocuğunuzun oyuncağı sadece dış görünüşüne göre beğendiği ve istediği anlamına gelen bir olgu değildir. Çocukların gelişimlerinde önemli bir rol oynayan oyuncakları seçerken, aileler tarafından dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunuyor. Siz ailelerin, çocuğunuza oyuncak alırken özen göstermesi ve dikkatli seçimler yapması gerekiyor. Bunların arasından en önemlisi, çocuğunuzun yaşı ve cinsiyetine uygun oyuncaklar seçmek oluyor. Oyuncakların yönetmeliklerini inceleyip, üretim maddelerini bakmak ve bunların arasından CE işareti olanları tercih etmek gerekiyor. Bunların yanı sıra tüfek, silah veya bu gibi şiddet unsuru içeren oyuncakların hiçbir şekilde tercih edilmemesi gerekiyor. Çocuklarınıza zarar vermeyecek formlarda bulunan ve tamamen doğal bileşenlerden oluşan oyuncaklara öncelik verilmelidir. Yaşlarına uygun oyuncak seçimi yapmak, çocuklarınızın kendilerini geliştirme açısından fayda sağlıyor. Bu tür oyuncaklar alınarak çocukların yaratıcılıkları artırılmalı. Tek yönlü oyuncak seçimleri, çocuğunuzun yaratıcılığının önüne geçmek gibi olumsuz etkiler gösterebiliyor. Her zaman duyduğunuz, bildiğiniz veya güvenilirlik açısından endişe duymadığınız markaların oyuncaklarını tercih etmeniz de hem sizin hem de çocuğunuzun açısından daha iyi bir seçim olmuş oluyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen, kötü bir etki yaratmayan ve olumsuz yönde bir teşvikte bulunmayan oyuncak modellerinin tercih edilmesi, çocuklarınızın sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri açısından fayda sağlıyor. Bu gibi oyuncaklar, genel olarak çocukların vakit geçirmekten keyif alacağı, hobilerini ortaya çıkaracağı ve bir yandan da eğitici bir destekte bulunacağı yönünde destekte bulunuyor. Barbie bebekler, LOL bebekler, yap-boz ve Lego oyuncaklar bu tip modellere örnek olarak gösterilebiliyor.

Her Yaşa Hitap Eden Oyuncaklar ile Keyifli Vakit Geçirmek Mümkün

2 ve 4 yaş grubundaki çocuklar için yer alan tekerlekli atlar da çocuklarınızın keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlar. Aynı zamanda becerilerini ön plana çıkaracağı atlar, çocukların yaklaşımlarını yönlendirmede büyük oranda fayda sağlıyor. Renk çeşitleri olan ve farklı tasarımlardaki oyuncak modelleri, çocukların zevkine uygun seçeneklerde mevcut olarak bulunuyor. Bu yaş aralıklarında çocuklar, gelişim çağında oldukları için genelde siz ebeveynleri rol model aldıkları için davranışlarınızı kendilerine uyarlayabiliyorlar. Bu gibi durumlarda eğer arabanız varsa, çocuklarınıza manuel veya akülü arabalar alarak eğlenceli vakit geçirmelerine katkıda bulunabiliyorsunuz. Bu oyuncak arabalar sayesinde arkadaşlarıyla da sosyalleşebilir ve hep beraber eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Sosyalleşme açısından gelişimlerine yardımcı olan bu tip oyuncaklar, daima çocuklarınızın tercih edeceği ve vakit geçireceği ürünler arasında yerlerini alıyorlar. Eğlenirken öğrenme ve zekâ gelişimine katkıda bulunan Lego oyuncaklar da çocuğunuzun yaratıcılığını ön plana çıkarmasına imkân veriyor. 2020 yılında popülerliği artan diğer oyuncak çeşitleri yetişkinleri de kapsıyor. Arkadaşlarla toplanıldığında keyifli vakit geçirebilmek için Tombala, Monopoly, Tabu veya Scrabble gibi oyunlar tercih edebiliyor. Aileyle veya arkadaşlarla sosyalleşebilmek adına bu gibi oyuncaklar tercih edilebiliyor. Eğitici yönüyle dikkat çeken Scrabble, eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan bulmaca özellikli bir oyuncak modeli oluyor. Bunun yanı sıra yap-boz ve puzzle seçenekleri de gerek bireysel gerek bir grup arkadaş ile beraber yapılabilecek ve zeka geliştirici etkileri bulunan modeller arasında yerini alıyor. Tamamladığınız puzzleları bir arada tutup, sabitleyerek çerçeveletebiliyor ve duvara asarak sergileyebiliyorsunuz. Hem siz yetişkinlere özel hem de çocuğunuza özel sayısız oyuncak modeli yer alıyor. Ürün sayfasını detaylı inceleyerek, beğendiğiniz oyuncakları güvenilir bir şekilde temin edebilir ve keyifli vakit geçirmek yönünde bir adım atabilirsiniz.