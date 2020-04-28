2020 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

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2020'nin kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olacağı öngörülüyor. Meteorologlar, yüzde 50 ila yüzde 75 ihtimalle 2020'nin dört sene önceki rekoru kırarak kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını tahmin ediyor.

Bilim insanlarına göre yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın büyük bir bölümünün evden çıkmamasıyla havanın temizlenmeye başladığı görülse de, bu durum küresel ısınmayı yavaşlatmadı. Bilim insanları, iklim değişiminin durdurulması için daha derin ve uzun süreli önlemler gerektiğini ifade etti.

Ocak ayından itibaren Antartika'dan Grönland'a birçok bölgede hava sıcaklığı rekorları kırıldı. Bu senenin genelde sıcak havalarla bağdaştırılan El Nino yılı olmamasına rağmen bu ısıların görülmesi bilim insanlarını şaşırttı.

Sıcaklık rekoru olağan dışı bir El Nino sebebiyle yılın başlarında aşırı sıcak günler geçiren 2016 yılına ait. Sıcaklık, yılın ilerleyen aylarında düşüş göstermişti.

ABD Meteoroloji Ajansı, 2020'nin yüzde 99.9 ihtimalle kayıtlardaki en sıcak 5 yıldan biri olacağını tespit etti. Nasa Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Gavin Schmidt ise yüzde 60 ihtimalle 2020'in görülen en sıcak yıl olacağını ifade etti.

2020'nin Ocak ayı kayıtlardaki en sıcak ocaktı. Birçok kuzey başkentinde yerde kar görülmedi. Şubat ayında Antartika'daki bir araştırma merkezi, sıcaklığın 20 dereceyi gördüğünü kaydetmişti.