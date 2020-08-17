2020 geneli için hedeflenen bütçe açığına ilk 7 ayda ulaşıldı



Bütçe Temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi. 7 aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı. Böylece 2020 yılı geneli için konulan 139 milyar TL’lik açığa yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşılmış oldu.

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 116,2 milyar TL, bütçe gelirleri 86,5 milyar TL ve bütçe açığı 29,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar TL oldu. Geçen yılın Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon TL faiz dışı fazla verilmişti.

Giderlerde yüzde 39 artış

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 oranında arttı. Faiz hariç bütçe giderleri gise eçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 oranında artarak 107 milyar 769 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vergi tahsilatı yüzde 30 arttı ama gelirler yüzde 7.4 azaldı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz ayı itibarıyla 86 milyar 529 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 76 milyar 14 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 592 milyon TL olmuştur.

2019 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 93 milyar 433 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 7,4 oranında azalarak 86 milyar 529 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 10,6 iken 2020 yılında yüzde 9 oldu.

2020 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarak 76 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti.