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Spor

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Koronavirüs nedeniyle ertelendi

17 Kasım 2020 21:41

FIFA’dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın Koronavirüs nedeniyle 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi. 

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