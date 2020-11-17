2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Koronavirüs nedeniyle ertelendi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>FIFA’dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan <strong>2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası</strong>’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.</p>\n<p>Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın Koronavirüs nedeniyle 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi. </p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/sergen-yalcin-sokaga-cikma-yasagi-saat-8-de-basliyor-bizim-maclar-saat-7-de-basliyor-ilk-yariyi-oynayip-birakacagiz-galiba,915405" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYIN: Sergen Yalçın: Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor, bizim maçlar saat 7'de başlıyor; ilk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba</a></strong></p>\n</body>\n</html>