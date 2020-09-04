2020 en sıcak yıl olma rekoruna koşuyor, hava sıcaklıkları artacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, son 40 yılın en sıcak yazının yaşandığını belirterek, "Sıcaklıklar artmaya devam edecek. 2020 en sıcak yıl olma yolunda rekora koşuyor" dedi.

Sıcak bir yıl yaşandığına işaret eden Dr. Deniz Demirhan, "Aylar sıcak tamamlanıyor. 2020 Ocak ayını en sıcak ay olarak geçirdik. Fakat Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında da ikinci en sıcak ayları yaşadık. 2020 yılı yine bir rekora imza attı. Yaz aylarında yine mevsimsel ortalamaların üzerinde bir sıcaklık değeri vardı. Ve şöyle bir analiz de var. Yüzde 95 ihtimalle 2020 yılı global ortalamalarda en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor şu anda. Yani 2020 yılına biz sıcak başladık ve aynen öyle devam ediyoruz” diye konuştu.

"Yeni hafta sıcaklıklar artacak"

Hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yeni haftayla birlikte ise yeniden artacağını belirten Dr. Demirhan, şunları söyledi: "Evet Eylül ayı sıcak başladı. Ağustos ayı da çok sıcak bir aydı aslında. Bunun devamını yaşadık biz. Eylül’ün 1’i ile 3’ü arasında Basra’dan bir alçak basıncın etkisi altındaydık. Bu da bu tarihlerde yurdumuzu mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara ulaştırdı.

Pazartesi itibariyle artık sıcaklıkların yeniden artmasını bekliyoruz. Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar yine pazartesi günü itibariyle artacaktır. Çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olabilir sıcaklıklar. Yani yine geçen haftaki gibi 34-35 dereceler ölçülecektir fakat hissedilen sıcaklık 38-39 dereceye kadar çıkabilir. Çünkü nem yüzde 50 civarında. Yüzde 50 ile 90 arasında nem bekleniyor. Bu nedenle nemden dolayı hissedilen sıcaklık artacaktır." (DHA)