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Çevre

2020, Dünya'nın gördüğü en sıcak yıl olacak

"Sibirya yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı"

18 Haziran 2020 21:03

Bilim insanları, Sibiya'da görülen olağandışı yüksek sıcaklıkların alarm verici olduğunu açıkladı. Bölgede 30 dereceye varan sıcaklıkların altında; iklim değişikliği, orman yangınları, devasa bir petrol döküntüsü ve ağaç yiyen güve salgının rol oynadığı aktarıldı. Bununla birlikte, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle meydana gelen karbon emisyonlarındaki geçici düşüşe rağmen Sibiya'da artan sıcaklık, küresel çapta 2020'nin dünyanın en sıcak yılı olmasına neden oluyor.

NTV'den Ayşegül Engür'ün haberine göre, Araştırmacılar, kutup bölgelerindeki sıcaklıkların okyanus akıntılarının taşıdığı ısı nedeniyle hızla yükseldiğini ve buzulların eridiğini açıkladı.

'0' derece olan yer şimdi '25' derece

Bununla birlikte, bu yıl  Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rus kasabaları olağanüstü sıcaklıklar kaydetti. Nizhnyaya Pesha 9 Haziran'da 30 dereceyi gördü ve yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da ise 22 Mayıs'ta 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında Sibirya'nın bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklıkları ortalamanın 10 derece  üzerine çıktı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Martin Stendel, kuzeybatı Sibirya'da görülen anormal mayıs sıcaklıklarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan 100 bin yılda sadece bir kez gerçekleşebileceğini söyledi.

"Sibirya yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı"

Kopernik İlkim Değişikliği Servisi'nden Freja Vamborg, "Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Rosgidromet Hava Servisi'nden baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova ise "Sibirya'da sıcaklıklar son 130 yıldan beri sürekli artıyor. Ancak bu kış Sibirya tarihindeki en yüksek sıcalıkları yaşadı. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinden 6 derece daha yükseldi"  diyerek yüksek sıcaklıkların endişe verici olduğunu söyledi.

Orman yangınları ve güve istilasının etkisi

Öte yandan, bu ay Sibirya'da bir yakıt tankerinin sızdırma yapması da permafrostun çözülmesinde etkili oldu. Putin, bu yüzden bölgede acil durum ilan etti. Bununla birlikte çiftçilerin zararlı otları temizlemek için çıkardığı yangınlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak bölgede yüz binlerce hektarlık ormanın yok olmasına neden oldu.

Diğer taraftan, artan sıcaklıklarla birlikte Sibirya ipek güvesi sürüleri de hızla büyüdü. AFP'ye konuşan Vladimir Soldatov, "Tüm kariyerim boyunca hiç bu kadar devasa ve çok hızlı büyüyen güveler görmedim" ifadelerini kullanarak, iklim değişikliğinin ekosisteme olan etkisi hakkında uyardı.

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