2020, Dünya'nın gördüğü en sıcak yıl olacak

Orman yangınları ve güve istilasının etkisi

Öte yandan, bu ay Sibirya'da bir yakıt tankerinin sızdırma yapması da permafrostun çözülmesinde etkili oldu. Putin, bu yüzden bölgede acil durum ilan etti. Bununla birlikte çiftçilerin zararlı otları temizlemek için çıkardığı yangınlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak bölgede yüz binlerce hektarlık ormanın yok olmasına neden oldu.

Diğer taraftan, artan sıcaklıklarla birlikte Sibirya ipek güvesi sürüleri de hızla büyüdü. AFP'ye konuşan Vladimir Soldatov, "Tüm kariyerim boyunca hiç bu kadar devasa ve çok hızlı büyüyen güveler görmedim" ifadelerini kullanarak, iklim değişikliğinin ekosisteme olan etkisi hakkında uyardı.