2020, Dünya'nın gördüğü en sıcak yıl olacak

Bununla birlikte, bu yıl Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rus kasabaları olağanüstü sıcaklıklar kaydetti. Nizhnyaya Pesha 9 Haziran'da 30 dereceyi gördü ve yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da ise 22 Mayıs'ta 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında Sibirya'nın bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üzerine çıktı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Martin Stendel, kuzeybatı Sibirya'da görülen anormal mayıs sıcaklıklarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan 100 bin yılda sadece bir kez gerçekleşebileceğini söyledi.
Kopernik İlkim Değişikliği Servisi'nden Freja Vamborg, "Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.