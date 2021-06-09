2020'deki YAŞ'ta terfi edilmişti; emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'a 'FETÖ'den 32.5 yıl hapis istemi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na getirildikten sonra 'FETÖ'nün TSK'daki haberleşme sistemi olan "ankesör – mahrem imam" uygulamasında yer aldığı anlaşılan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl hapis cezası istendi.

Atasoy, 2020'deki Yüksek Askeri Şûra'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na terfi edilmesinin ardından 'FETÖ'den gözaltına alınmış, ve "itirafçı" olduğu iddia edilmişti. Atasoy, ' FETÖ’nün 'gizli sorumluları' ile 'ankesörlü telefonlar üzerinden geçmişte görüştüğü tespit edilince' görevine başlamadan emekli edilmişti.

Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Atasoy hakkında yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



Gülen ile görüştü



Serdar Atasoy'un örgütün 'mahrem imam'ları ile irtibatı, iddianamede detaylı yer aldı. Atasoy'un, 1988'de İzmir Atatürk Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okuduğu süreçte örgütle tanıştığı, kendisinden sorumlu 'Yavuz' kod isimli 'mahrem imam'ın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi. Sınav sorularının Atasoy'a verildiği belirtilen iddianamede, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı süreçte Altunizade'de bulunan dershanenin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen'in kendisine 'teğmen rütbesi'ni taktığı anlatıldı. İddianamede, Atasoy’un soruları sınavdan önce alarak, kurmaylık sınavını kazandığı aktarılırken, 2006-2014'te görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC'de 4 'mahrem imam' ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı belirtildi.



32.5 yıl hapis istemi



İddianamede, Serdar Atasoy'un 'mahrem imam'larla ilgili bilgiler verdiği belirtilerek, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle daha fazla haksız maaş alıp, kamuyu zarara uğrattığı ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği ileri sürüldü. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Atasoy hakkında bu suçlardan 32,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)

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