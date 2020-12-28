"2020'de hava felaketlerinin en büyük 10'u, 150 milyar dolara mâl oldu"

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Christian Aid isimli bir yardım kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, 2020'nin en çok bedel ödenen 10 hava felaketi, toplamda 150 milyar dolara mâl oldu. Bu felaketlerin hepinin en az 3 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve 13.5 milyondan fazla insanı yerinden ettiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'daki orman yangınlarından Atlantik hortumlarına, bu yıl iklim krizi bağlantılı hava felaketlerinin dünya için ciddi kayıplara neden olduğu belirtildi. Yardım kuruluşu Christian Aid, bu yıl yaşanan 10 hava felaketine 150 milyar dolar harcandığını tespit etti. Christian Air'in araştırmasına göre bu yıl felaketlerde 3 bin 500 kişi hayatını kaybederken 13.5 kişi yerinden oldu.

Yardım kuruşu, hava felaketleriyle bağlantılı yükün yoksul nüfusların omuzunda olduğunu hatırlattı. The Lancet dergisindeki bir çalışmayı hatırlatan rapor, ekstrem hava olaylarının yoksul ülkelerdeki ekonomik kayıplarının yalnızca yüzde dördü sigortalıyken bu oranın yüksek gelirli ülkelerde yüzde 60 olduğu belirtildi.

Bu yıl en çok bedel ödenen 10 hava felaketinin Asya'daki farklı yağan mason yağmurları oluşturdu.