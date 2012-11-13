2020 Avrupa Şampiyonası finali İstanbul'da mı?

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini bir veya iki ülkeye vermek yerine tüm Avrupa'ya yaymak istediğini açıkladı. 7 Aralık'ta açıklanması beklenen plan kapsamında final maçının İstanbul'da oynanacağı ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 60'ıncı yıldönümüyle aynı gün olacak 2020'deki turnuva için UEFA Başkanı Michel Platini'nin fantastik bir planının olduğunu daha önceden de ifade ettiği belirtildi.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Platini'nin, 2020’deki turnuvanın ev sahipliğini bir veya iki ülkeye vermek yerine 13 farklı ülkeye yaymak istediği açıklandı.



Berlin'de üç maç



Ayrıntılarının gelecek ayda UEFA İcra Kurulu toplantısında açıklanması düşünülen plana göre, Almanya’nın başkenti Berlin'de üç maç oynanacağı, Alman Milli Takımı da turnuvaya katılma hakkını elde ettiği takdirde üç maçını kendi saha ve seyircisi önünde oynayabilecekği açıklandı.

Benzer avantajdan, turnuvaya katılmayı başarmaları durumunda İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi diğer iddialı takımların da yararlanabileceği duyuruldu.

Bu durumda biletlerin en az yüzde 30'unun deplasman takımı seyircilerine ayrılması şartının getirileceği bildirildi.



60'ıncı yıla özel uygulama



Avrupa Şampiyonası'nın tüm kıtaya yayılmasının sadece 2020 yılına özel bir uygulama olmasının öngörüldüğü açıklandı.

UEFA Başkanı Michel Platini'nin böylece 1960 yılındaki ilk turnuvanın 60'ıncı yıldönümünde "özel bir şampiyona" düzenleyerek futbolun, "ortak Avrupa" bilincine yaptığı katkıyı öne çıkarmak istediğini ifade etti.



İstanbul için tek koşul Olimpiyatlar



2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için bu zamana kadar Türkiye ve Gürcistan bireysel, İskoçya, İrlanda ve Galler de ortak aday olarak başvurduğu belirtildi.

Türkiye'nin adaylığını 17 Nisan 2012'de İstanbul'daki 36'ıncı UEFA Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açıklamıştı.

Ev sahipliğinin 13 ülkeye dağıtılması durumunda Türkiye'nin payına en az bir yarı final maçının düşmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Helmut Sandrock'a da göre final maçının İstanbul'da oynanma olasılığının yüksek olduğu dile getirildi.

Almanya'daki 2006 Dünya Şampiyonası'nın turnuva direktörlüğünü de yapan Sandrock, bunun için önemli bir önkoşulun altını çizerek şunları kaydetti:

"Eğer İstanbul, 2020 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yaparsa o zaman Avrupa Futbol Şampiyonası finalini unutsun! Çünkü aynı kentte aynı yıl hem Olimpiyat hem Avrupa Şampiyonası düzenlenmesi fikrine UEFA kesinlikle sıcak bakmıyor."

(Deutsche Welle Türkçe)