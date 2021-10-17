2019 rekorunu geride bıraktı: 37 dakikada 247 adet çöp şiş yedi

Denizli'de bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında Ankara'dan katılan Şahika Özen, 37 dakikalık canlı yayında 247 adet çöp şiş yedi. 2019 yılında 230 olan rekoru kırmayı başaran Özen, 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Şahika Özen, “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Başarıp, başaramayacağımı test ettim. Eğlenmen amacıyla yarışmaya katılmaya geldik ve kazandım, çok mutluyum. Evdeki yarışmalarda deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. İlk defa böyle bir deneme yaptım. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Buraya da geldim, başardım, mutluyum. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak, yarışmayı da bitirdim” dedi. (İHA)