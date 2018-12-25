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Ekonomi

2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin net asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmasıyla en düşük işsizlik maaşı 1015, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 TL'ye çıkacak

25 Aralık 2018 16:08

2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.  Net asgari ücretin yüzde 26,05 zamlanmasıyla, 2019'da,  805 lira olan en düşük işsizlik maaşı bin 15 liraya, en yüksek işsizlik maaşı ise bin 611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor.

30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor

İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. 

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